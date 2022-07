Gli uomini dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, con l’ausilio di un’autobotte e di un mezzo leggero per l’antincendio boschivo, sono intervenuti a Metello, frazione del Comune di Sillano Giuncugnano per spegnere una pianta di castagno da frutto in fiamme, probabilmente dopo essere stata colpita nel tardo pomeriggio da un fulmine a seguito del cattivo tempo.

L’area è stata circoscritta e si è proceduto alle opere di spegnimento e bonifica per evitare il propagarsi delle fiamme. La zona circostante era comunque in sicurezza grazie alle abbondanti piogge del pomeriggio.