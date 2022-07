Si avvia alla chiusura la ventesima edizione dell’International Academy of music festival Iam Libera la musica.

Giovedì (14 luglio) alle 21,30 in piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana sale sul palco uno dei sassofonisti più importanti della storia del jazz italiano: Tino Tracanna. Con il suo Quintetto Jazz di Bergamo suona insieme a Sergio Orlandi alla tromba, Francesco Chebat al pianoforte, Sandro Massazza al contrabbasso, Stefano Bertoli alla batteria.

Tracanna è nato a Livorno ma cresciuto a Bergamo, è attualmente coordinatore dei corsi jazz del conservatorio Verdi di Milano; già negli anni ‘80, nel gruppo di Franco D’Andrea, incide per ben due volte quello che la critica considera il miglior disco jazz dell’anno; in seguito suona stabilmente nel quintetto di Paolo Fresu col quale gira in tour tutto il mondo. Il suo gruppo Acrobats è recensito nel 2017 come secondo miglior gruppo italiano dell’anno. Ha inciso oltre 110 album come ospite solista o come leader.

Gli ultimi appuntamenti con il festival Iam sono all’insegna del jazz e dell’amicizia oltre i confini e le distanze.

Venerdì (15 luglio) all’agriturismo Tripala a Minucciano alle 18 si esibisce Forget Regret – Nu soul Jazz per lo Spazio Giovani. Sullo sfondo del panorama mozzafiato offerto dal monte Pisanino, un gruppo di giovani artisti compie un viaggio attraverso atmosfere soul e jazz. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 328 1449121.

Domenica (17 luglio) al Golf Club Garfagnana (Pieve Fosciana) alle 18,30 è in programma il concerto etno-jazz per la pace del gruppo Zingareska con Elena Cherkasova a violino e voce, Anastasia Cherkasova al pianoforte e Paolo Mari alla chitarra. Il concerto del gruppo Zingareska è un viaggio nelle musiche nomadi dell’est europeo, che unisce tradizione popolare e classicità. Il repertorio comprende brani della cultura russa e ucraina come Vengerka, Odeskaij e la celebre Oci ciornie, alternati con i balli ungheresi di Brahms e il Rondò alla Turca di Mozart. Leader del progetto è Elena Cherkasova, violinista e cantante di livello internazionale. Zingareska vuole superare le barriere tra gli stili e mostrare come la musica classica e la musica popolare siano legate e molto più simili di quanto si pensi. I brani che vengono eseguiti dal trio parlano di viaggi, di migrazioni, di popoli che camminano e incontrano altri popoli, di culture che si confrontano e si mischiano; raccontano di secoli di storia zingara attraverso la musica, parlano di tematiche antiche ma nello stesso tempo attualissime. I musicisti che suonano con Elena sono di formazione etno-jazz, come Paolo Mari (chitarra), oppure di impostazione classica come Anastasia Cherkasova (pianoforte). L’incontro tra esperienze così diverse ha dato vita a un concerto assolutamente originale e interessante.