Siccità, FdI: “La Regione ha sottovalutato l’emergenza. In Valle del Serchio in ginocchio anche il turismo”

“Il clima siccitoso non è una novità, l’emergenza attuale poteva essere prevista, ma perché soltanto adesso la cabina di regia ha pensato ad una serie di invasi sul territorio regionale?”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed i circoli Fdi di Garfagnana e Mediavalle, che proseguono: “Una situazione di severità idrica elevata, un problema noto ma le soluzioni sono rimaste sulla carta e poco è stato fatto. Va cambiata la gestione della risorsa idrica con interventi strutturali come invasi e bacini d’accumulo; occorre lavorare sulla verifica e il recupero di alcuni invasi non utilizzati, importanti in periodi come quello che stiamo vivendo. Dobbiamo agire nell’immediato e programmando nel breve periodo”.

“Nella Valle del Serchio anche gravi riflessi per agricoltura e turismo – commenta il gruppo – È il caso del torrente Lima, meta degli appassionati di rafting e di tutto ciò che ruota attorno al mondo della canoa, ma la carenza d’acqua sta limitando lo svolgimento di tali attività. Rischiamo di pagare un conto salato in termini di quantità dei raccolti, stanno soffrendo le zone dedite alle colture. Le zone che stanno tenendo botta sono proprio quelle che beneficiano di grandi invasi come Bilancino e Montedoglio, la Regione ha perso troppo tempo negli anni sottovalutando il problema: adesso predisponga senza ulteriori indugi i progetti chiedendo le risorse al governo – concluudono – Va, poi, predisposto un piano complessivo di interventi sugli acquedotti perché tanta acqua potabile viene persa da un sistema vecchio”.