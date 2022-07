Un doppio evento apre la nuova edizione del “Graal Cult Fest”

Taglio del nastro domani (14 luglio) per la nuova edizione del Graal Cult Fest. Un festival diffuso di spettacolo, performing arts, cultura e storia del territorio con la direzione artistica di Consuelo Barilari che si svolge in tempo d’estate, tra prati e boschi, in mezzo alla natura nel verde dei parchi delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco Emiliano lungo la Valle del Serchio, nello spazio denso di storie e mistero di un territorio ancora oggi quasi incontaminato: la Garfagnana.

Il festival è una kermesse di spettacoli dal vivo, teatro incontri, proiezioni nel bosco, cibo, letture, laboratori open air, residenze artistiche, incontri con attori, scrittori e registi, realizzati durante escursioni in montagna, nelle cave di marmo, seduti nel bosco oppure sdraiati in un prato.

Il calendario degli eventi segue il filo rosso disegnato dalla lettura antropologica del paesaggio, dalla storia orale all’alimentazione, dal folklore alle opere del sommo poeta Ludovico Ariosto che qui ha risieduto, dalle pietre delle facciate delle case alle fortezze medievali. Realizzato insieme ad amministrazioni, associazioni, musei, figure di storici e letterati, con straordinarie collaborazioni.

Due gli eventi apripista della kermesse. Alle 15 sul palco nel bosco di Villaggio Barilari a Minucciano il laboratorio in scena Terre Furiose/ Le donne dell’Orlando Furioso con Roberto Alinghieri e i giovani attori selezionati nella call under 30. Trattasi di un progetto teatrale a episodi che porta in scena i personaggi femminili dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto in otto spettacoli.

Alle 21 alla Struttura Graal Reading Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di San Michele, Piazza al Sercho, un interessante ascolto de L Immaginario Folklorico Valle di Soraggio, lettura di storie e racconti con Valeria Agostini, Manol Bartolomei, Simona Nobili.