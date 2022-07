Dalla Regione oltre 2 milioni per la riqualificazione degli impianti sportivi della Valle

“Una bella boccata di ossigeno per la pratica sportiva in tutta la Toscana”, così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha definito il pacchetto di interventi che saranno finanziati grazie al bando della Regione per la riqualificazione e il miglioramento degli impianti sportivi.

“Sono stati approvati – ha detto- progetti relativi a ben 108 comuni”. Complessivamente l’impegno della Regione su questo bando, grazie anche a una variazione di bilancio, è di 31 milioni di euro. “ Non c’era mai stata nella storia della Regione Toscana – ha evidenziato il presidente a proposito di questo impegno – una dedizione allo sport di questo genere”.

Nel dettaglio, 3 milioni e mezzo di euro saranno destinati alla provincia di Lucca (oltre 2,4 milioni per la Valle del Serchio): “Una risposta concreta per gli appassionati di sport della nostra provincia di Lucca – commenta il consigliere regionale Mario Puppa -. In Regione Toscana sappiamo bene quanto l’attività sportiva sia importante per il benessere e la salute dei cittadini. Per questo nel bilancio 2022 abbiamo deciso di investire in impiantistica sportiva ben 31 milioni di euro. Risorse ingenti che finanzieranno 126 progetti in tutta la nostra Toscana”.

I progetti finanziati

Piazza al Serchio, impianto sportivo Nobili per 253mila euro; Careggine, impianti sportivi località Il Piano per 342mila euro; San Romano in Garfagnana, palazzetto dello sport per 359mila 955 euro; Pescaglia, campo sportivo Piegaio per 290mila 700 euro; Castelnuovo di Garfagnana, palestra ex Vecchiacchi per 343mila 984 euro; Pietrasanta, impianto sportivo Marco Pedonese per 356mila 400 euro; Castiglione di Garfagnana, campo sportivo polivalente per 162mila 450 euro; Stazzema, campo sportivo Ricci e Macchinari Retignano per 94mila 050 euro; Fosciandora, area sportiva polivalente “Don Natale del Sarto” per 255mila 600 euro; Lucca, ex Cavallerizza Ducale per 356mila 400 euro; Castiglione di Garfagnana, campo sportivo polivalente per 123mila 975 euro; Barga, impianto sportivo Orlando di Fornaci di Barga per 324mila euro; Montecarlo, campo sportivo Althen des paluds per 228mila euro.