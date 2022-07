Corsagna ha una piazza completamente nuova. Si sono infatti conclusi gli importanti lavori di riqualificazione, condotti insieme a Gaia, l’azienda che gestisce il servizio idrico nel comune di Borgo a Mozzano, che hanno permesso l’intero rifacimento della piazza, delle tubature e il muro di contenimento della piazza stessa.

I lavori saranno ufficialmente inaugurati lunedì (18 luglio), alle 19,30, con una cerimonia e un rinfresco offerto dalla comunità di Corsagna.

Foto 2 di 2



“Da tempo Corsagna attendeva questo intervento – ha commentato il sindaco Patrizio Andreuccetti -. La pavimentazione della piazza, realizzata precedentemente in asfalto natura, era ormai deteriorata, risultando pericolosa per i mezzi che vi transitano e soprattutto per le tante persone che ogni giorno la percorrono. I lavori, come spesso accade, sono stati eseguiti di concerto con Gaia che ha colto l’occasione per sostituire le tubature ed evitare un successivo e più disagevole ulteriore intervento. Con la chiusura di questo cantiere aggiungiamo un piccolo, ma importante tassello alla manutenzione e alla cura che mettiamo sul nostro territorio: un comune bello, tenuto bene è un comune dove si vive meglio, che cresce e si migliora ogni giorno”.

Gli interventi

Con un finanziamento comunale di circa 100mila euro, il vecchio asfalto natura è stato sostituito con uno tradizionale. Precedentemente Gaia ha sostituito le tubature dell’acqua potabile e delle fognature di tutta la piazza, mentre il Comune si è occupato delle acque chiare di scolo. Allo stesso tempo è stato messo in sicurezza il muro di contenimento della piazza stessa, che presentava cedimenti, e sono stati rifatti i marciapiedi.

La scelta di utilizzare un asfalto tradizionale guarda nella direzione di assicurare una pavimentazione resistente nel tempo al passaggio dei mezzi, anche agricoli.

La cerimonia di inaugurazione si terrà alle 19,30 di lunedì (18 luglio). Per l’occasione, la famiglia di Arturo Lucchesi, celebre scultore corsagnino recentemente scomparso, ha deciso di donare alla comunità una scultura che sarà posizionata a un lato della piazza. La partecipazione alla cerimonia è libera e senza prenotazione.