Lotteria degli acquisti a Castelnuovo, ecco i vincitori

Venti premi assegnati, circa 18mila tagliandi consegnati. La lotteria degli acquisti organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo per tutto il mese di giugno ha visto il suo atto finale con l’estrazione dei tagliandi vincenti.

L’estrazione, avvenuta nella sede di Confcommercio in via Farini, è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Castelnuovo Eventi” (clicca qui) e l’elenco dei vincitori è pubblicato, oltre che sui social, anche sul sito internet www.castelnuovoeventi.it.

I vincitori

Primo premio – viaggio per due persone deluxe in Italia al tagliando numero 10701 rilasciato da Supermercato Carrefour.

Secondo premio – buono spesa del valore di 1500 euro presso Supermercati Carrefour A. Baiocchi al tagliando numero 05826 rilasciato dal negozio Tognini Unieuro.

Terzo premio – folletto Vorwerk al tagliando numero rilasciato 12807 da Bar Aurora.

Quarto premio – televisore 50 pollici al tagliando numero 03522 rilasciato dal supermercato Carrefour.

Dal 5° al 20° premio buoni acquisto del valore di 100 euro da spendere nei negozi associati. Ecco i tagliandi vincenti: n° 07512 rilasciato da Ariosteria; n° 15541 rilasciato da Supermercato Carrefour; n° 10709 rilasciato da Supermercato Carrefour; n° 12904 rilasciato da Estetica Beauty lab; n° 12041rilasciato da Pasticceria Da Franco; n° 12753 rilasciato da Divino Cafè; n° 05686 rilasciato da Nardini Ortopedia; n° 12415 rilasciato da Bacci Profumerie; n° 12256 rilasciato da Piume; n° 09825 rilasciato da Pocai; n° 17819 rilasciato da Supermercato Carrefour; n° 02164 Rilasciato da Il Colibrì; n° 07914 rilasciato da Bar Costanza; n° 06510 rilasciato da Minibar; n° 03240 rilasciato da La Libreria; n° 07200 rilasciato da Brugi Store

Per richiedere i premi è necessario consegnare il tagliando vincente assieme allo scontrino che ne ha determinato l’emissione da parte dell’attività che ha distribuito il biglietto. Ci sono 60 giorni di tempo, è possibile richiedere la vincita tramite l’indirizzo di posta elettronica info@castelnuovoeventi.it o contattando il numero 3402254812 a partire dal 25 luglio.