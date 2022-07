Nuova piazza per la frazione di Corsagna, oggi (18 luglio) l’inaugurazione.

“I lavori per la nuova piazza si sono conclusi da pochi giorni – dice il sindaco Patrizio Andreuccetti – e finalmente il centro storico ha uno spazio più bello e accogliente per tutti, frutto di una sinergia locale importante. Voglio ringraziare, in particolare, gli amministratori Bellermindo Alberigi, Alessandro Profetti e Danilo Cristofani che hanno seguito i lavori, gli uffici comunali, il progettista Leonardo Cioni, la ditta Barsanti Biagio snc che ha realizzato l’opera, e Gaia spa che ha realizzato i lavori per il condotto idrico a completamento dell’intervento della piazza. Ringrazio anche i tanti cittadini oggi presenti e quelli che, con preziosi suggerimenti, hanno dato una mano ad affinare l’intero intervento“.

“Oltre alla piazza – prosegue il primo cittadino – abbiamo anche posizionato la scultura che ricorda e celebra lo scultore corsagnino Abramo Lucchesi, che la famiglia ha voluto donare a tutta la comunità”.