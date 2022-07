Ponte delle Catene, al via un intervento provvisorio per riaprire la circolazione

Sono iniziati questa mattina (18 luglio) i lavori al Ponte delle Catene per garantire la riapertura del transito dopo la decisione di chiudere la circolazione pedonale fra Fornoli e Chifenti per un danno all’impalcato di legno.

“La ditta – spiega il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti – è incaricata di realizzare un intervento temporaneo che consenta il passaggio pedonale in sicurezza delle persone. Contestualmente gli uffici stanno portando avanti le ultime pratiche autorizzative per poter realizzare l’intervento di restauro complessivo, per il quale sono già previsti tutti i finanziamenti. Purtroppo non tutto riesce subito e bene, ma più che fare passerelle sono da sempre abituato a rimboccarmi le maniche e provare con testa e cuore a risolvere i problemi”.

“Il Ponte delle Catene è uno splendido luogo della nostra storia – conclude Andreuccetti – che merita cura e attenzione e, nonostante un percorso meno lineare del previsto, le sta avendo e le avrà fino in fondo. I cittadini tutti potranno a breve tornare a percorrerlo a piedi: a seguire avremo il restauro completo“.