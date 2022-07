Castelnuovo by night, insieme allo shopping serale arriva “4 zampe in Garfagnana”

Castelnuovo by night, le aperture serali dei negozi proseguono questo venerdì (22 luglio) con 4 zampe in Garfagnana, l’evento pensato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in una pausa tra le semifinali e la finalissima di Garfagnana’s got talent, in programma venerdì 29 luglio.

L’evento aprirà alle 18 in piazza delle Erbe con fornitori, marchi e associazioni dedicate agli animali e con l’associazione Natural pet art che mostrerà attività di agility, obedience e dog dance. Nel vicino loggiato Porta, si svolgerà l’incontro con il medico veterinario dottor Carlo Miotti che tratterà il tema Pillole di primo soccorso e falsi miti.

Alle 21 torna la gara garfcanina composta da 3 categorie in gara: il cane più bello, dove può partecipare qualsiasi cane di qualsiasi taglia, di razza e non; chi si somiglia si piglia, dove vincerà la coppia cane – proprietario che presenta una maggiore somiglianza; il più talentuoso, perché anche i cani hanno dei talenti da mettere in campo e vincerà colui che con il proprio talento e la propria simpatia conquisterà la giuria.

Saranno premiati, per ciascuna categoria i primi 3 classificati, ai quali spetterà una targa e campioni gadget omaggio a sorpresa, gentilmente offerti dai brand che partecipano alla giornata. Le iscrizioni inizieranno alle 18,30 in piazza delle Erbe, l’inizio della mostra è previsto alle 21,30. Saranno presenti l’Arca di valle e le Garfagatte, le aziende di Petfood farmina e Reico, le toilettature L’officina di Pedro di Camporgiano e Omag di Piazza al Serchio, Ilaria Rossi con il suo allevamento di gold retriever e Sara Leone Santini con l’associazione sportiva che si occupa di educazione e addestramento cani e l’associazione Il sole e la luna che si occupa di pet therapy. Saranno presenti gli alpaca della residenza Amola.