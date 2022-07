In piazza IV novembre torna ‘Fornaci al cubo’ con danza, musica e spettacoli

Nell’ultimo fine settimana di luglio torna Fornaci al Cubo, il Festival delle arti multidisciplinare realizzato grazie alla collaborazione di associazioni, enti pubblici, fondazioni e aziende con il comune intento di animare piazza IV Novembre di Fornaci di Barga che, per l’occasione, si trasformerà per il secondo anno consecutivo in un contenitore di esperienze e spettacoli.

La manifestazione si distingue per una proposta originale con il fine di promuovere ogni forma di linguaggio d’espressione artistica, dal teatro alla danza, dalla musica alle arti visive, con particolare attenzione alle tematiche interculturali legate a valori umani, sociale ed etici. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Barga e realizzata grazie al fondamentale contributo di due istituzioni culturali di riferimento nel panorama barghigiano: Barga Jazz Festival che ha collaborato per i primi due appuntamenti del 28 e 29 luglio e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus per la serata finale del 30 luglio. La direzione artistica è a cura di Francesco Tomei, grafica e comunicazione curata da Burcu Duran, per un evento voluto dalla Sindaca Caterina Campani e dal consigliere Sergio Suffredini.

Fornaci al Cubo è organizzato anche grazie al contributo di Cipaf- Centro commerciale naturale di Fornaci di Barga e grazie alla sponsorizzazione di aziende sensibili a questo genere di iniziative come Vts Validation & Technical Services, Suffredini Communications e la Bertoncini Impresa Edile che anche per questa seconda edizione hanno dato un contributo fondamentale per la fattibilità dell’evento.

“Il tema di quest’anno – spiega il direttore artistico – sarà il viaggio inteso come percorso di formazione personale che porterà gli artisti, ma soprattutto gli spettatori del Festival, allo scoperta delle proprie radici, di se stessi e degli altri in un momento storico di rinascita nel quale le connessioni si stanno riattivando dopo il periodo più duro e difficile della pandemia”.

Si comincia giovedì (28 luglio) alle 21,30 con Aldes diretta da Roberto Castello, un’associazione di artisti e operatori culturali che producono al livello internazionale proposte uniche nel suo genere che si caratterizzano per una sintesi di danza che s’intreccia con arti visive, nuove tecnologie e teatro. Sarà in scena Ah!, un divertente spettacolo di clown dal sapore futurista adatto alle famiglie che sorprenderà il pubblico di tutte le età. I performer Erica Bravini, Mariano Nieddu e Alessandra Moretti trasformeranno la piazza in un mondo ‘bidimensionale’ di gestualità marionettistiche dove avverranno cose buffe e bizzarre faranno sorridere. Ah! è un viaggio che affonda le radici in quell’intrattenimento comico della cultura italiana d’altri tempi influenzata da grandi personalità come Petrolini, Totò e Macario.

Si prosegue venerdì (29 luglio), sempre alle 21,30 con la grande musica jazz d’autore con la presentazione di un nuovo progetto discografico, il disco Pagine vere che nasce dalla pluriennale collaborazione tra il pianista e compositore Giovanni Ceccarelli e la cantante ed autrice Michela Lombardi, ai quali si unisce il chitarrista Luca Falomi. L’album propone una musica intima, intensa con testi scritti in italiano, inglese, francese, portoghese e còrso per una rotta ricca di ispirazioni variegate dalla musica brasiliana, al repertorio di tradizione europea alla canzone italiana che porterà lo spettatore a compiere un viaggio multiculturale. Il progetto discografico è impreziosito anche da collaborazioni interessanti con artisti come Stéphane Casalta, Dadi, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

Gran finale del festival sarà sabato (30 luglio) con una serata che si “eleva al cubo” con tre proposte artistiche differenti. Spazio alla danza contemporanea e la musica cantautorale. Calcheranno il palcoscenico della piazza IV Novembre due giovani compagnie selezionate nel prestigioso network Anticorpi eXpLO-tracce di giovane danza d’autore per una distribuzione nazionale nei migliori teatri e festival italiani. Punch 24, prodotta da Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e coreografata da Roberto Tedesco. I danzatori Laila Lucchetta Iovino e Antonello Amati porteranno a compimento, con la complicità del pubblico, un cammino circolare che si concluderà al punto di partenza e che contiene al suo interno infinite strade e suggestioni diverse.

Chiuderà il festival un altro concerto di presentazione di un nuovo progetto discografico, il viaggio introspettivo della cantautrice fiorentina Chiara White che ha dedicato il suo concept album Pandora alle paure dell’animo umano, a quei “mostri” che si nascondono secondo l’antica leggenda dentro il vaso di Pandora. In ogni canzone la scrittura della cantautrice trasforma esseri mostruosi dell’immaginario collettivo provenienti da varie culture dalla greca a quella classica fino a quella nordeuropea in musica e parole. Un invito pepr lo spettatore a liberarsi dalle proprie paure attraverso la musica che diventa catarsi e liberazione. Chiara è un personaggio molto affascinante, una musicista-scienziata: “di giorno” Chiara Cavallina, geologa e ricercatrice; “di notte” Chiara White (dal cognome della madre, di origine inglese), cantautrice e artista a tutto tondo spesso in viaggio per il mondo, è proprio di questa sua natura eclettica che si nutre la sua scrittura.

I biglietti del festival, posto unico non numerato, sono acquistabili al prezzo simbolico di 5 euro grazie alla collaborazione e il sostegno del comitato organizzatore, per avvicinare la popolazione a frequentare le iniziative culturali locali.

Per le prime due serate del 28 e del 29 luglio, grazie all’intervento di Barga Jazz Festival, i biglietti sono già in prevendita online.

Per la serata finale del 30 luglio, i biglietti possono essere prenotati al numero 3477727642 oppure all’indirizzo email francescotomei.teatro@gmail.com

Salvo il caso in cui le prevenditi e le prenotazioni faranno registrare il tutto esaurito, i biglietti saranno acquistabili anche la sera stessa degli spettacoli a partire dalle 20,30.