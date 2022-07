Gorfigliano, il canto del maggio e il dialetto protagonisti della prima edizione di una nuova rassegna

Si svolgerà sabato (23 luglio) a Gorfigliano in località Segheria con inizio alle 15 la prima edizione dell’evento intitolato Il Canto del Maggio, la poesia e il dialetto di Gorfigliano. Omaggio a Luigi Casotti “dal Bozzo”. Evento organizzato dal Museo dell’identità dell’Alta Garfagnana Olimpio Cammelli e dall’associazione culturale Paese Vecchio di Gorfigliano in collaborazione con il Comune di Minucciano e il Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca.

“Per l’occasione – spiegano Yuri Damiano Brugiati e Peter Coppo – verranno presentate alcune poesie dedicate al Canto del Maggio, scritte appositamente per questa giornata sia in lingua italiana che in dialetto gorfiglianese da alcuni autori locali. Inoltre, in memoria di Luigi Casotti “dal Bozzo” verranno cantate alcune ottave, ariette e stanze tratte da alcuni dei suoi famosi Maggi scritti nel corso della sua vita, che verranno accompagnate dal suono della fisarmonica e della chitarra. Parteciperanno, con i tradizionali costumi del Maggio, diversi maggianti che negli anni hanno fatto parte della storica Compagnia Maggianti di Gorfigliano e con loro anche i suggeritori in gergo i Campioni. Verranno rappresentate opere estratte dai seguenti Maggi di Luigi Casotti: Passione di Cristo, Edipo Re, Templare di Venezia, Genoveffa di Bramante. Verrà poi cantata una ottava tratta dal Maggio Eronte scritto da Giuseppe Coltelli di Vagli, altro storico maggiante e autore egli stesso di Maggi”.

“Molti dei Maggi che verranno rappresentati a Gorfigliano – continuano Yuri Damiano Brugiati e Peter Coppo – sono stati oggetto di approfonditi studi nel corso degli anni da parte del professor Gastone Venturelli, della professoresssa Maria Elena Giusti e della professoressa Daniela Menchelli con il Centro tradizioni popolari della Provincia di Lucca”.

Luigi Casotti (1940-2009), nato nel rione “Bozzo” di Gorfigliano, per questo conosciuto da sempre come Luigi dal Bozzo dedicò la sua vita alla ricerca e allo studio del Dialetto di Gorfigliano, scrivendo in dialetto numerose poesie, testi teatrali, racconti e Maggi per la Compagnia Maggianti di Gorfigliano e per i Maggianti Bambini delle scuole elementari di Gorfigliano, Pieve San Lorenzo e Piazza al Serchio, ispirati alla tradizione delle fiabe italiane ed europee (Pinocchio, Cappuccetto Rosso, Robin Hood, Cenerentola, Don Chisciotte, e molti altri).

“Con questa manifestazione – continuano Brugiati e Coppo – desideriamo contribuire a mantenere viva questa magica tradizione popolare del Canto del Maggio tramandataci con tanto amore dai nostri antenati, allo scopo di farla conoscere alle attuali e future generazioni, nella speranza di gettare un seme che possa germogliare in una possibile rinascita del Canto del Maggio a Gorfigliano ed in tutta la Garfagnana, perché per noi di Gorfigliano, come scrisse il nostro amico e maestro Luigi dal Bozzo in una sua famosa ottava dedicata al Maggio”.

Son tutte là le nostre antiche genti

e, all’ombra di castagni millenari,

stanno incantate, e con i volti attenti,

a rimirar donzelle e dignitari,

Turchi, Crociati, Re e altri potenti

che cantano lottando ad armi pari.

Ma quando canta, altera e trepidante,

sublime è Genoveffa di Brabante.

E quando poi, il grido accorato,

del Conte, tra le foglie alto risuona:

“Vile tu sei, o Golo scellerato!”,

un fremito percorre ogni persona,

che ben comprende, come il triste fato,

colpisce gl’innocenti e non perdona.

Tu, giovane, comprendi e fai memoria:

per noi di Gorfigliano, il Maggio è storia.

Nel 2019 è uscito postumo il libro di Luigi Casotti Il dialetto di Gorfigliano in Alta Garfagnana a cura di Yuri Damiano Brugiati, Peter Coppo e Giuseppe Brugiati. All’interno del libro sono state inserite alcune delle sue opere principali, incluso un Maggio in dialetto gorfiglianese ed un dvd allegato al libro attraverso il quale è possibile ascoltare tutti i testi in dialetto di Gorfigliano contenuti all’interno del libro stesso.

All’interno del Museo dell’Identità dell’Alta Garfagnana Olimpio Cammelli di Gorfigliano è possibile ammirare anche una apposita sezione interamente dedicata alla tradizione del Canto del Maggio e al dialetto di Gorfigliano.

Per maggiori informazioni 346.6310940.