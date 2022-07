“Fornaci al Cubo”, tutto pronto per il festival delle arti: ecco il programma

Ai nastri di partenza la manifestazione Fornaci al Cubo – Festival delle Arti che si terrà in piazza IV novembre a Fornaci di Barga dal 28 al 30 luglio 2022.

L’evento, supportato dalla Fondazione Toscana Spettacolo, propone un interessante calendario di appuntamenti a partire dallo spettacolo AH! che inaugurerà la manifestazione, giovedì (28 luglio) alle 21,30. Con la regia di Roberto Castello, interpretato da Erica Bravini, Mariano Nieddu e Alessandra Moretti, AH! si preannuncia come uno spettacolo in cui la dimensione nostalgica ed onirica propria del mondo circense, incontra quella futurista, al contempo passando dal teatro musicale di Bertolt Brecht, toccando infine le corde di quella tradizione teatrale comica oltre che avanguardista nata un secolo fa, che ha dato vita ad artisti come Totò, Macario e Petrolini.

Questo spettacolo è stato realizzato grazie al sostegno di Mic, alla Direzione Generale Spettacolo, Regione Toscana, Sistema Regionale dello spettacolo, con la collaborazione del comune di Capannori ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Si prosegue poi il 29 luglio alle 21,30, sempre in piazza IV,novembre, con Pagine Vere, progetto nato dalla pluriennale collaborazione tra il pianista e compositore Giovanni Ceccarelli e la cantante e autrice Michela Lombardi, a cui si unisce per questo progetto il chitarrista Luca Falomi. Uscito nel 2021 per Da Vinci Jazz, Pagine Vere è un album intriso di suoni che rimandano ad atmosfere intime ed intense ricche di ispirazioni, dal jazz brasiliano fino alla musica più legata alla tradizione europea. Il giornalista Max De Tomassi e i cantautori Stéphane Casalta e André Carvalho hanno contribuito alla stesura dei testi di questo album.

Il 30 luglio andrà invece in scena Punch 24 uno spettacolo che vede in scena due danzatori, Antonello Amati e Laila Luchetta Lovino, diretti dal coreografo Roberto Tedesco, in una vorticosa sequenza di scene a passo di danza, in cui ogni forma, ogni movimento, ogni suono si rivela mutevole ed infinitamente moltiplicabile. Ad accompagnare questo spettacolo ci sarà Jenga di Lia Claudia Latini e Giovanni Leonarduzzi, un vero e proprio incantesimo frutto di un incontro tra culture tribali e rituali in perfetta simbiosi con la natura. Punch 24 vedrà anche la partecipazione di Chiara White, eclettica cantautrice fiorentina che presenta Pandora il suo concept album ispirato al mito di Pandora. Punch 24 è una produzione Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. Musica Not Waving, i costumi a cura di Waxman Brothers.

Fornaci al Cubo – Festival delle Arti è una manifestazione resa possibile grazie al supporto del Comune di di Barga, FTS Fondazione Toscana Spettacolo, Barga Jazz, Fornaci di Barga Centro Commerciale Naturale, VTServices, Suffredini Communications, La Bertoncini Impresa Edile.