Trionfa l’energia di Emily Poli nella finalissima di Garfagnana’s got talent.

La prima classificata è stata la giovane rocker che ha portato in gara il pezzo No one knows dei Queen of Stone Age che ha conquistato 2 mila euro nei negozi di Castelnuovo.

Secondo posto per il gruppo Donne in cerca di guai con un medley del musical di Mary Poppins, hanno conquistato 2 abbonamenti per il teatro Alfieri.

Terzo posto per Diego Marino Merlo che ha cantato un pezzo soul di Michael Bublé Feeling good che si è portato a casa 2 biglietti per lo show di Giorgio Panariello in quel di Mont’Alfonso.

Premio Mercante d’arte per la coppia di ballo di Giulia & Ginevra Fiori.

Tanti gli artisti in gara, dalla leggerezza vocale di Elisa Frediani che ha portato un pezzo di Serena Autieri tratto dal capolavoro Disney Frozen “Nell’ignoto” fino al duo Greta Onorio & Chiara Fiori hanno ballato una spumeggiante Suite Spagnola.

C’è stata anche la frizzante esibizione della coppia Marta Dini e Iacopo Pieri con un pezzo del famoso teen-film High School Musical.

Poi la grande simpatia del comico lucchese Samuele Rossi con un monologo sull’attualità con mordente e sagacia e poi a seguire la giovanissima Keya Sophie Recordon con un pezzo di Bruno Mars When I was your man.

Verso la fine della kermesse garfagnina Alice Luti & Giada Giusti hanno ballato un mix di canzone storiche della tv italiana, la decima è stata Asia Gatani con Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani, per chiudere con il Segue dei Grandi Arcobaleni. L’evento è stato trasmesso anche radio in diretta con il collegamento di Radio Music Lab, i conduttori della diretta radiofonica sono stati Sandra Barsanti, Maurizio Canelli, Lorenzo e Busti e il direttore Gio Guidetti.

Serata magistrale condotta dalla coppia Morris e Gloria anche contro gli agenti atmosferici, con la grande partecipazione in giuria di Walter Santillo.

Gian Marco Bertei