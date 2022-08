Gallicano piange la scomparsa di Umberto Mucci: aveva cucinato anche per i terremotati

Per far funzionare gli eventi di paese, a Gallicano, c’era un’unica garanzia: Umberto Mucci. Brillante, generoso, spiritoso, sapeva coinvolgere tutti con la sua innata e spontanea simpatia. Voleva bene a Gallicano, ed era ricambiato.

Ecco perché la notizia della sua scomparsa a soli 69 anni, questa mattina (3 agosto), ha lasciato un grande vuoto nella comunità. A ricordarlo è stato lo stesso sindaco, David Saisi, con una foto insieme a Mucci di fronte a ceste colme di funghi trovati in quelli che definisce “bellissimi e spensierati momenti nei nostri posti”.

Ad aprile un’emorragia cerebrale improvvisa aveva portato Umberto Mucci in uno stato simile al coma che si è concluso nella notte scorsa. Tanti i messaggi di cordoglio, tanti i ricordi che i gallicanesi, sui social, stanno condividendo in queste ore.

Umberto Mucci amava cucinare: una passione che lo ha condotto nel 2016, come volontario, nel cuore dell’Italia provata dal sisma, per mettersi a servizio delle tante persone che avevano perso tutto e preparare per loro qualche specialità garfagnina. Alcune immagini di Mucci al lavoro nella cucina di un campo sono immortalate in un servizio video sulle olimpiadi della solidarietà condotto da Paolo Brosio.

Postino in pensione, Mucci è stato attivo, anni fa, nella Proloco di Gallicano e nella Corale polifonica di Gallicano, che ha scritto: “Ciao Umberto, vogliamo ricordarti così con la tua corale, ci mancherai tantissimo, averti vicino è stata la più bella cosa che tutti noi abbiamo avuto. Siamo fortunati, averti conosciuto e apprezzato per quella bella persona che sei ci riempie di orgoglio. Sarai sempre nei nostri pensieri. Siamo convinti che adesso sei già parte del coro degli angeli. Che la terra ti sia lieve”.

Il funerale si terrà venerdì (5 agosto) alle 9,30 nella chiesa di San Giovanni a Gallicano. La redazione di Lucca in Diretta si unisce alle condoglianze per la famiglia.