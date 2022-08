La libreria Sopra La Penna apre le porte a Marco Vichi e Folco Terzani per il festival Little Lucy

Sabato 6 agosto alle ore 18.00 lo scrittore Marco Vichi è ospite della libreria Sopra la Penna, a Lucignana (Lu) per il festival Little Lucy a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando. L’autore, in dialogo con Cristina Sanna Passino, ci porterà con il suo Non tutto è perduto pubblicato per Guanda nella Firenze degli anni settanta per una nuova avventura del commissario Bordelli che, in pensione e assillato da una malinconia che si infittisce nelle lunghe passeggiate in collina, ripensa al suo primo caso irrisolto, cercando a distanza di anni una possibile soluzione. Un ragazzo, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate… forse una vendetta? Era la sua prima indagine, e all’epoca non era riuscito a venirne a capo, anche perché molto presto era arrivato l’ordine di abbandonare le indagini, dettato da un clima non proprio ideale per rovistare nelle tragedie della guerra in un’ Italia che aveva bisogno di pace e di serenità. Ma adesso, dopo ventitré anni, può provare a risolverlo, anche se non ufficialmente. Nel frattempo cerca di dare una mano a Piras, diventato vice commissario, e finisce per ritrovarsi alle prese con due crimini odiosi che reclamano giustizia, una giustizia che forse andrà cercata al di fuori delle regole…

Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Presso Guanda ha pubblicato i romanzi: L’inquilino, Donne donne, Il brigante, Nero di luna, Un tipo tranquillo, La vendetta, Il contratto, La sfida, Il console, Per nessun motivo; le raccolte di racconti Perché dollari?, Buio d’amore, Racconti neri, Il bosco delle streghe, Se mai un giorno, Oltre il limite e La casa di tolleranza; i graphic novel Morto due volte con Werther Dell’Edera e Il commissario Bordelli con Giancarlo Caligaris, e la favola Il coraggio del cinghialino. Ha inoltre curato le antologie Città in nero, Delitti in provincia, È tutta una follia, Un inverno color noir, Scritto nella memoria. Della serie dedicata al commissario Bordelli sono usciti, sempre per Guanda: Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, Il nuovo venuto, Morte a Firenze (premio Giorgio Scerbanenco– La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano), La forza del destino, Fantasmi del passato, Nel più bel sogno, L’anno dei misteri, Un caso maledetto e Ragazze smarrite.

Il Festival si chiude sabato 3 settembre, alle ore 17.00, con Folco Terzani e il suo Fine/Inizio (Tea), domande e risposte su come fare una vita. Le parole di Tiziano Terzani tornano in una “edizione essenziale”, appositamente concepita e realizzata da Folco, che ha ridotto il testo originale al suo nucleo universale affinché nuove generazioni di lettori possano trovarvi riflessioni, insegnamenti e risposte per i tempi difficili che stiamo affrontando. L’autore ne parla con con Raffaele Palumbo e, a seguire, ci sarà la Passeggiata spirituale dalla Libreria all’Eremo di Sant’Ansano.

Il Festival letterario Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, è realizzato in collaborazione con Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo, è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.