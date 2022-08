Siccità a Bagni di Lucca, chiusa una fontana a Limano

Proseguono i problemi di siccità nel territorio del comune di Bagni di Lucca.

Su richiesta di Gaia, per i problemi di carenza di risorsa idrica, a Limano è stata autorizzata la chiusura della fontana pubblica alla chiesa ed è stato limitato il flusso alle due fontane in Piazza Gave.

Permane l’ordinanza di limitazione dell’utilizzo dell’acqua se non per uso strettamente necessario. Il Comune ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione.