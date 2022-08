Maglie senza sponsor, le maniche lunghe dei portieri, il precampionato. E poi: le scarpette tutte nere, i calzettoni senza piede e il mercato di riparazione. E ancora: il terzino, il mediano di spinta e le marcature a uomo. Ma anche la Coppa delle Coppe e la panchina a bordo campo; le Nazionali dell’Est e il gol doppio in trasferta; la radiolina, le trasmissioni tv. C’è posto anche per la monetina e la ripetizione della finale. E, per finire: il pallone bianco e nero.

Sono alcune delle cose perdute del calcio e che saranno al centro della presentazione del volume Le 100 emozioni di Lorenzo Marucci, giornalista di Tuttomercatoweb, a Benabbio domani sera (8 agosto): oggetti smarriti, ma che ricompaiono in, basta saper aprire il cassetto dei ricordi. Ed ogni “cosa perduta” diventa il pretesto per raccontare, con stile leggero e ironico, un particolare, un personaggio, una storia che, in qualche modo, ha fatto parte della nostra vita di amanti del pallone.

Un viaggio nel tempo, un gioco della memoria. Per vedere l’effetto che fa. La presentazione sarà domani sera (8 agosto) al circolo la Lucciola di Benabbio, a Bagni di Lucca, alle 21.