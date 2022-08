Castelnuovo, si alza il sipario sulla Settimana del commercio

Giovedì (11 agosto) si alza il sipario sulla 39esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana. Il momento clou dell’estate castelnovese è pronto ad accogliere visitatori e residenti per 10 giorni di festa continua con tanti spettacoli: musica, gastronomia, cultura e sport sono gli ingredienti di un evento che pensa alle famiglie, ai bambini e ai giovani con spazi dedicati. L’evento è come sempre organizzato dalla locale associazione commercianti, Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, con il supporto del Comune di Castelnuovo, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la collaborazione con tante associazioni del territorio che trovano spazio nelle varie serate.

Sarà la Filarmonica Verdi di Castelnuovo ad aprire ufficialmente la manifestazione. La formazione diretta dal maestro Stefano Pennacchi partirà dalla propria scuola per raggiungere attorno alle 21,15 piazza Olinto Dini e da qui spostarsi sino in piazza Umberto per i primi brani. La Filarmonica Verdi, di cui è presidente Marco Togneri, proseguirà poi per via Garibaldi, via Farini, nuovo passaggio in piazza per raggiungere la Barchetta e poi tornare nel centro storico con tappe nel Loggiato Porta, piazza delle Erbe e conclusione in via Vittorio Emanuele.

Per gli amanti della musica, il divertimento raddoppia con il concerto dei Funky Business in piazzetta Duomo organizzato dal Grindhouse Pub. Il gruppo composto da Vieri Prati, Federico Gaspari, Diletta Zipoli, Giovanni Palamidessi, Mr Jukebocs e Bucket proporrà il suo Dance Show con cui sta girando la Toscana. Per i bambini si attiva sin dalla prima sera l’apposito spazio in via Farini con i giochi in legno di Giocosamente e animazione pensata per i più piccoli.

Per chi è più grandicello, come citano diversi spot pubblicitari fino a 99 anni di età, ecco altri due appuntamenti della serata. In via Garibaldi si potrà provare l’ebbrezza di guidare un’auto da rally. Come? Grazie ai simulatori di Seven Speed Racing, appuntamento dalle ore 21. Alla pista di pattinaggio, ecco il ritorno dell’associazione Garfaludica – Tana dei Goblin Castelnuovo con giochi da tavolo e piccole miniature. E dalla mezzanotte scatta la prima serata del Disco Baraonda, un grande ritorno dopo due anni di stop, al mercato ortofrutticolo, curato dagli Amatori Cascio. La Settimana del Commercio è così pronta ad iniziare con tanti altri appuntamenti nei prossimi giorni tra cui: venerdì 12 il ballo di Amronia del Movimento, sabato 13 il mercatino sotto le stelle, domenica 14 il ballo di Centro Studio Danza Artis’t di Ilaria Pilo e un ospite importante come Andrea Lanfri, a Ferragosto l’attesa giornata rinascimentale e molto altro ancora fino al 21 agosto.