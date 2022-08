Una bellissima serata dedicata alla comunità di Vitiana. Lo scorso 5 agosto, infatti, proprio nella frazione del comune di Coreglia sono stati inaugurati i nuovi impianti sportivi e la piazza della Riunione, completamente riqualificata.

Due novità che migliorano e impreziosiscono il centro della frazione e che consegnano ai cittadini nuove opportunità per socializzare e vivere il territorio. Durante la serata, inoltre, è stata posizionata la panchina blu, simbolo della sensibilizzazione e della consapevolezza sull’autismo.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Marco Remaschi, gli assessori Lara Baldacci, Barbara Gonnella ed Emilio Volpi, il presidente del consiglio comunale Ivo Carrari e il consigliere comunale Marco Regalati. Hanno partecipato anche Danila Aloisi di Autismo è, il dottor Ballati del Lions Club, i rappresentanti della ditta Carrari di Piazza al Serchio che ha eseguito i lavori e i volontari della Misericordia Piano Di Coreglia.

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per questa triplice inaugurazione – commenta il sindaco Marco Remaschi -. Un lavoro che sa di squadra, che conferma la voglia di lavorare insieme e la potenza del fare rete. Voglio ringraziare, in particolare, il circolo Acli di Vitiana che ha organizzato il buffet che ha arricchito la nostra cerimonia. Inoltre, ci tengo a ricordare che tutte le donazioni pervenute verranno devolute all’associazione Scipione Autism over 18”.