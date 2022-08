Torna a Pescaglia per due giorni il Linchetto Fest

Linchetto Fest torna a Pescaglia dopo un anno di stop causato dalla pandemia e raddoppia. Sarà infatti una due giorni ricca di iniziative. L’evento si svolgerà mercoledì (17 agosto) e giovedì all’interno del centro storico a partire dalle 16 fino a notte.

Linchetto Fest nasce 5 anni fa dalla volontà di realizzare una manifestazione che fosse identificativa per il territorio di Pescaglia e che coinvolgesse interamente le realtà locali.

“La scelta della data è caduta sul 17 agosto – dice l’assessora al turismo Beatrice Gambini – giorno dopo la nota festa di San Rocco, perché da anni in quella data il capoluogo è impegnato nella disputa delcCampionato di tappini, la Linchetto’s Cup. Intorno a questa piccola tradizione abbiamo quindi costruito un nuovo evento che parlasse di noi, dei nostri luoghi, della nostra storia e delle nostre leggende popolari. Ecco perché il Linchetto, perché è uno dei personaggi più conosciuti che da sempre anima le leggende locali, protagonista delle storie che un tempo si raccontavano attorno al focolare.”

Tante le cose in programma: mostre, intrattenimento per grandi e piccini, mercatini, buon cibo, musica e, novità di questa edizione, l’escursione magica, ovvero un trekking tour guidato nei dintorni del capoluogo pescaglino, attraverso antichi sentieri e mulattiere, in un percorso ad anello di sei chilometri della durata complessiva di circa 3 ore. La partenza è prevista per le 17 ed il rientro per le 20. l’Escursione Magica si svolgerà sia il 17 sia il 18 agosto.

Immancabile il tradizionale campionato mondiale di tappini, Linchetto’s Cup 2022 che farà da apertura alla festa il 17 agosto. La gara, che prevede le categorie junior e senior, avrà inizio alle 16 con iscrizione direttamente in loco dalle 14,30 alle 15,30.

Nei due giorni sarà possibile visitare la mostra di radio d’epoca a cura di Sauro Carnicelli, la mostra di creature magiche a cura di Red Oak Sculpture, l’accampamento fantasy medievale allestito ed animato da Frd – Fantasy Real Dreams.

Sarà presente anche Miglietto il brigante pescaglino attraverso le storie e i disegni di Maurizio Guidi e lo stand Zucche Magiche a cura dell’associazione Chi c’è c’è. Inoltre, per la gioia del palato, le varie zone street food, gastronomia, birra artigianale, Candy stand dolciumeria e zucchero filato.

Il programma di mercoledì (17 agosto) presenta inoltre il laboratorio di disegni magici di Silvia Talassi dove bambini di ogni età potranno conoscere meglio il Linchetto e gli altri esseri fantastici della terra di Pescaglia.

Alle 18,30, partono gli spettacoli live con il concerto di Joe Natta e le Leggende Lucchesi e l’intervento dell’Aasociazione Nati per Scrivere con Alessio Del Debbio e Maria Pia Michelini, che intratterrà i più piccoli con il suo Baffo Folletto. Dalle 21,30, gran concerto della Pig’s Orchestra che allieterà e scatenerà il pubblico fino a chiusura.

Il programma di giovedì (18 agosto) oltre agli appuntamenti fissi, propone dalle 16 il mercatino artigianale allestito nel centro storico e dalle 16,30 lo spettacolo per bambini con i burattini di Adriana Mani d’Oro. Alle 20,30, nella zona spettacoli, Kojak Band in concerto e dalle 22 dj Set con il folk-sprite dj Crik Melis.

“Siamo veramente contenti – dice il sindaco Andrea Bonfanti – di poter tornare ad animare l’estate pescaglina con il Linchetto Fest. Sono stati anni difficili e c’è tanto bisogno di tornare a vivere la nostra comunità e a condividere momenti di serenità e spensieratezza. Ci siamo impegnati affinché chi verrà a trovarci possa scegliere tra diverse attività con cui potersi intrattenere e passare piacevolmente il tempo in compagnia. Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali che hanno collaborato con l’organizzazione e tutti coloro che hanno accettato il nostro invito a partecipare a vario titolo alla festa: chi ha allestito le mostre, chi verrà con gli stand, i gruppi musicali, le guide ambientali, le associazioni locali e chi si occuperà dell’animazione per grandi e piccini. Da non dimenticare gli organizzatori della Linchetto’s Cup. Vi aspettiamo numerosi… Non mancate”.