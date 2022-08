Via Vandelli, l’appello di Paolo Andreucci: “Si merita di diventare luogo del cuore Fai”

In occasione dell’11esimo censimento nazionale indetto dal Fai, le delegazioni di Lucca, Massa e quella di Modena hanno unito le forze a sostegno della candidatura della storica via Vandelli affinché rientri nella classifica dei luoghi del cuore.

Ultima delle strade antiche e prima tra le strade moderne, via Vandelli fu costruita in soli 14 giorni nel 1752, per volere del duca Francesco III d’Este, e prende il nome del suo realizzatore Domenico Vandelli, matematico ingegnere e geografo alla corte del Ducato di Modena.

Questo percorso lungo 150 chilometri, coinvolge ben 3 province e 22 comuni, collegando Modena, Massa, Lucca e il mar Tirreno, così come le Alpi Apuane e l’Appennino tosco- emiliano per sconfinare fino al passo della Tambura e in Garfagnana.

Nonostante le tecniche utilizzate per la sua costruzione, questa importante strada, celebre per la sua natura commerciale, risente dell’inesorabile passare del tempo: ad oggi risulta infatti indispensabile attuare su di essa interventi di manutenzione.

Per questa ragione via Vandelli concorre per diventare luogo del cuore Fai, grazie al quale potrà accedere ai fondi necessari per la sua rinascita. Tanti gli enti partecipi a questa iniziativa tra cui, oltre le delegazioni Fai, rispettivamente coordinate dal capo delegazione di Lucca Lucilla Benvenuti e Vittorio Cavani capo delegazione per la sezione Fai di Modena, il comitato Amici della via Vandelli e le sezioni Cai territorialmente coinvolte.

Volto e voce di questa campagna è Paolo Andreucci, originario di Castelnuovo di Garfagnana, 12 volte campione di rally. Particolarmente sentito è il suo appello a favore di via Vandelli: “Dobbiamo votare – afferma – per la nostra via Vandelli andando sul sito del Fai”.

“Si tratta – sottolinea – di una strada bellissima e storica che ha bisogno dell’aiuto di tutti per essere riqualificata, affinché possa tornare ad essere un luogo attraversato, vissuto e a cui tutti teniamo”.

Per sostenere la candidatura di via Vandelli come luogo del cuore Fai, è possibile votare online su questo sito.