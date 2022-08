Ex cartiera dei Molini, Fabbriche di Vergemoli ottiene 680mila euro per la riqualificazione

Fabbriche di Vergemoli lanciato verso il futuro. Ennesima vittoria di un bando ed ennesimo contributo di 680 000 euro che arriva nel piccolo ma attivissimo Comune.

Si tratta del bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti ha visto la partecipazione di 125 Comuni.

Fabbriche di Vergemoli, con il progetto per la riqualificazione e rigenerazione urbana di un’area produttiva dismessa per finalità di interesse pubblico, miglioramento della qualità del decoro urbano e riqualificazione e valorizzazione degli spazi aperti per 850.000 euro complessivi, il Comune ha ottenuto un contributo dalla Regione Toscana di 680000 euro.

“Grandissima soddisfazione – afferma il sindaco Michele Giannini – per questo ulteriore finanziamento ottenuto, un risultato concesso solo a 9 Comuni in Toscana, che a a noi servirà per recuperare la ex cartiera dei Molini in val di Turrite. Soddisfazione perchè da una parte si va a coprire l’esigenza del territorio, ovvero quella di un magazzino comunale, uno spazio coworking ed un nuovo punto base per la protezione civile, vista anche la posizione strategica dell’edificio e la delicatezza geografica del nostro territorio; dall’altra la soddisfazione nel recuperare un’area dismessa, fatiscente, adiacente ad un punto di interesse regionale come I Molini dove viene praticato torrentismo a livello nazionale”.

“Nel recuperare la zona – aggiunge il sindaco – si promuove turisticamente ancor di più tutta la Garfagnana, non solo la Val di Turrite dove si trova questo centro, offrendo servizi e lanciandoci veramente verso il futuro. La nostra compartecipazione è importante su questo bando, ma abbiamo già avuto comunicazione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ringrazio, della concessione di un contributo di 90.000 euro per la conclusione di questa opera. Un bel momento, frutto di tanto lavoro che spesso non appare ma viene fatto dagli uffici”.