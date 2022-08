Domani (21 agosto) evento speciale per la giornata di Barga IN Jazz, che finalmente tornerà nelle piazze del centro storico di Barga a partire dal pomeriggio. Nelle varie piazzette si alterneranno gruppi di jazz di vario genere e i giovani provenienti da SienaJazz University mentre una piazza sarà dedicata alle jam session a cura del BargaJazz Club.

Alla Porta Reale accoglieranno il pubblico Renzo Cristiano Telloli al sax alto e Luca Giovacchini alla chitarra, in piazza Santissima Annunziata si esibirà il gruppo Komorebi con Clarissa Rustico alla voce, Francesco Assini alla tromba, Edoardo Ferri alla chitarra, Federico Giolito al contrabbasso e Matteo Stefani alla batteria. In piazza Salvo Salvi suoneranno gli Affitti Jazz con Ludovica Zullino alla voce, Lorenzo Bagnoli alla chitarra, Fabio Angeli al contrabbasso, Giuseppe Salime alla batteria. La piazza del Teatro sarà dedicata alle jam session con la resident band del BargaJazz Club con Simone Venturi al pianoforte, Leonardo Gnesi al contrabbasso e Federico Cardelli alla batteria. In piazza del Sargentone ci sarà il trio della cantante Ilaria Giannecchini con Andrea Garibaldi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso. In piazza Garibaldi area bambini con l’associazione Manidoro. La manifestazione sarà inaugurata alle 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico per le antiche “carraie” di Barga.

Alle 18 Dimitri Grechi Espinosa presenterà il suo ultimo lavoro Spiritual Way al duomo di San Cristoforo. In serata alle 21 la manifestazione si sposterà a Villa Moorings per il concerto del gruppo Totem, vincitore del sondaggio di MusicaJazz come miglior progetto originale, con Ferdinando Romano al contrabbasso, Cosimo Boni alla tromba, Simone Alessandrini al sax, Manuel Magrini al pianoforte e Giovanni Paolo Liguori alla batteria.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it. Per informazioni: info@bargajazz.it; WhatsApp: 348.3954465.

Prevendite: https://www.liveticket.it/bargajazz.