Una serata extra per la Settimana del Commercio con la ‘Fashion Night’

Con la sfilata di moda, in programma domenica (21 agosto) alle 21,15 in piazza delle Erbe, si chiude il sipario sulla 39esima Settimana del Commercio. Una edizione che ha soddisfatto pienamente le aspettative dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, che ha curato la manifestazione assieme al Comune di Castelnuovo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Non era facile fare previsioni in questa prima estate post pandemia con la ripartenza di tutte gli eventi estivi consueti, ma la Settimana si è confermata una garanzia con migliaia di visitatori per ogni serata. Certificati anche dal numero delle presenze in Rocca ariostesca, l’apertura serale del monumento simbolo di Castelnuovo ha visto una media di 200 ingressi ogni sera.

Per questa apertura straordinaria, l’associazione ringrazia l’amministrazione comunale che ha accolto la richiesta e soprattutto i tanti volontari, provenienti da varie realtà del territorio, che l’hanno resa possibile.

Domani (21 agosto) è un’extra data per la Settimana 2022. Gli organizzatori l’avevano già inserita nel programma perché in mattinata si terrà un evento importantissimo come il raduno Sotto il segno dell’Ariosto del Vespa Club Garfagnana. Un appuntamento che ogni anno porta centinaia di vespisti a Castelnuovo, provenienti da tutta Italia e non solo. Anche quest’anno saranno circa 150 i partecipanti. In serata gli Abba Tribute in piazzetta Duomo a cura del Grindhouse. A questo evento si va ad aggiungere, causa il maltempo di giovedì, la Fashion Night con la sfilata di moda delle attività commerciali del capoluogo. La moda sarà la gran protagonista con Ottica Lombardi, Spazio 6, Boutique Femè, Mary Poppins, Ricci e Jessica Atelier per le proposte da sposa e Moscardini per quelli da sposo. Sedici tra modelle e modelli, i ragazzi impegnati sul palco nella serata presentata da Marta Dini.

L’associazione pianifica così i prossimi passi con un’assemblea autunnale che dovrà rinnovare anche il consiglio direttivo oggi presieduto da Andrea Baiocchi.