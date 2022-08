L’annuncio di Mario Puglia: “A Vagli due statue dedicate a Piero Angela e don Milani. Pronte nel 2024”

Le statue di marmo a Vagli creano da anni scalpore e molte (e lunghe) polemiche. Il caso più “fresco” è quello legato alla statua di Putin, che per mesi ha diviso in due l’opinione pubblica.

Ma il comune di Vagli non vuole privarsi delle sue statue marmoree, anzi, intende investirci ancora: ieri (21 agosto), infatti, è stato costituito il comitato Di marmo per sempre ed è stato nominato il presidente, l’ex sindaco Mario Puglia (come annunciato da lui stesso sui social).

E c’è già un primo impegno: realizzare le statue in marmo di Piero Angela (amato giornalista e divulgatore scientifico recentemente scomparso all’età di 93 ani) e Don Lorenzo Milani entro il 2024.

“Le statue marmoree sono un valore aggiunto da non disperdere, bensì da accrescere – afferma Mario Puglia -. Realizzeremo un opuscolo gratis per i turisti con l’itinerario da seguire per ammirare le bellezze nel contesto di un comune meraviglioso. Sono stato nominato presidente del comitato Di marmo per sempre, che ha lo scopo di tramandare un messaggio sociale con statue che raffigurano uomini e donne che si sono distinti nell’interesse del bene comune. Abbiamo deciso di realizzare due statue dedicate a Piero Angela e Don Lorenzo Milami. Nel 2024 saranno pronte e posizionate. Il comitato – precisa – è senza scopo di lucro e rendiconterà le spese e le entrate”.