Demolizione e ricostruzione del ponte della Tambura, affidati i lavori. A settembre il via al cantiere

Un intervento molto atteso che finalmente sembra sbloccarsi. È stato ufficialmente affidato dalla provincia di Lucca l’appalto per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte della Tambura, sulla sp 50 di Vagli, chiuso al transito dall’aprile 2020 per motivi di sicurezza.

Come preannunciato nelle scorse settimane dal consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari in occasione della firma del decreto specifico del presidente Luca Menesini, l’ente di Palazzo Ducale ha proceduto ad approvare la determina dirigenziale che affida alla ditta Vando Battaglia costruzioni srl di Gallicano i lavori per il nuovo ponte della Tambura dopo aver effettuato le necessarie procedure di gara.

Nel mese di settembre, quindi, si aprirà il cantiere che, in base al progetto redatto dalla Provincia, prevede interventi radicali di ricostruzione e messa in sicurezza della struttura su cui tra fine 2019 ed inizio 2020 erano state effettuati saggi e verifiche che avevano evidenziato serie criticità. Problemi che poi avevano indotto l’amministrazione provinciale a chiudere il transito al ponte sulla strada n.50 per motivi di sicurezza, relativi in particolare ai mezzi pesanti.

L’intervento – la cui durata è stimata in 12 mesi – prevede la demolizione dell’impalcato del ponte e delle pile nonché la successiva ricostruzione con caratteristiche funzionali e prestazionali in linea con le attuali normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. Il progetto, oltre ai vari lavori strutturali, prevede anche interventi di mitigazione ambientale e l’aggiunta di una corsia ciclo pedonale realizzata in sede separata rispetto alla zona dedicata al transito veicolare.

Il quadro economico complessivo ammonta a 2,8 milioni di euro di risorse provenienti dal Mims, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.