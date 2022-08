Misteriosa scoperta in un muro di una piccola capanna crollata nei boschi delle Alpi Apuane, al confine fra la Garfagnana e Massa.

Quella ritrovata sembra la pietra funeraria di un imponente monumento in marmo pregiato Calacatta. Il monumento pare sia stato commissionato nel 1944 dal governo fascista o dagli occupanti nazisti ma, a causa della guerra, non raggiunge mai Roma e rimase custodita dai soldati tedeschi delle Ss nei boschi delle montagne.

Foto 2 di 2



A parlare della scoperta è il vicesindaco di Vagli di Sotto, Mario Puglia: “La lapide – dice – si trova in una capanna di servizio alla postazione dei boschi limitrofi alle fortificazioni sul monte Tambura, al momento della loro definitiva fuga a causa dell’arrivo degli anglo americani. “La pietra scolpita – dice – è imponente. Era di corredo alla tomba di un aviatore caduto sui cieli di Pisa nei primi giorni di agosto del 1941”.

Puglia ipotizza che si potranno avere maggiori informazioni grazie a mirate ricerche in autunno “quando i faggi perderanno le foglie”. L’idea è che possa essere stata dedicata a Bruno Mussolini, figlio del Duce morto proprio in un incidente aereo e proprio per questo nascosta dai soldati tedeschi delle Ss nei boschi delle Apuane. Puglia arriva poi ad ipotizzare possibili azioni di sabotaggio al monumento funebre una volta scoperto. Lo stesso, infatti, reca inciso un fascio littorio e una svastica.