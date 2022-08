In ospedale dopo la caduta in montagna: ferito un 60enne

Incidente in montagna a San Romano Garfagnana dove un uomo di 60 anni per una caduta accidentale ha avuto bisogno di cure mediche in località Sillicagnana, nella zona dell’Oratorio del Crocifisso.

Inizialmente per l’intervento è stato anche allertato l’elisoccorso Pegaso, ma per la difficoltà di arrivo in zona il ferito è stato trasportato in codice rosso, per la dinamica della caduta, all’ospedale di Castelnuovo.