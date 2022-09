Gaia sempre più green e digitale, arriva la nuova bolletta interattiva

Apparentemente una piccola novità grafica, ma che apre una porta tutta digitale al mondo dei servizi on line. A partire dalla prossima fatturazione Gaia inserisce, in cima alla prima pagina della bolletta, un Qr Code (codice a barre), per consentire la completa navigabilità di tutte le sezioni del documento attraverso smartphone.

La bolletta interattiva permette di effettuare i pagamenti on line con un semplice “tap” sul proprio telefonino e schiude l’accesso a tutti i servizi del gestore idrico. Tramite il Qr Code sarà possibile approfondire ogni voce della bolletta, navigando nelle sezioni di maggior interesse. Ad esempio, si potrà richiedere l’invio della bolletta in formato esclusivamente digitale, oppure ottenere tutte le informazioni utili per monitorare i propri consumi, o ancora visualizzare la tariffa applicata alla propria utenza. Tutto senza nessuna registrazione: la bolletta interattiva è disponibile anche per gli utenti di Gaia non registrati ad App e Sportello on line, quindi è utilizzabile anche da tutti coloro che hanno semplicemente la necessità di effettuare al volo un pagamento o altre operazioni.

“Attiviamo un nuovo servizio nell’ottica di una gestione più smart, rapida e accessibile della bolletta – ha dichiarato il presidente Vincenzo Colle – La bolletta interattiva si aggiunge agli altri servizi digitali e gratuiti offerti da Gaia per semplificare la vita agli utenti, siamo impegnati ad incrementare e potenziare sempre di più questi strumenti. Ricordiamo che Gaia ha una propria App per la gestione delle letture e dei pagamenti, disponibile su iOS e Android, ed anche uno Sportello on line per effettuare tutte le pratiche commerciali da PC. Oltre a questi, mondo digitale e fisico si incontrano nel servizio di Appuntamento Sicuro, prenotabile on line tramite sito web ed usufruibile poi di persona, assecondando le personali esigenze dell’utente, i suoi tempi e gli strumenti a sua disposizione. ”

Per chi vuole intraprendere scelte più green, abbandonando o limitando l’uso della carta, Gaia offre dunque diverse possibilità.

“Consigliamo anche di aderire alla bolletta via e-mail, che recapita il pdf della fattura senza passare dalla cassetta postale – prosegue Colle – La bolletta via e-mail è alternativa alla bolletta classica stampata e segue l’utente ovunque, quindi è pratica anche per chi risiede altrove, ma ha sul nostro territorio una seconda casa. Per tutti invece la bolletta via e-mail risolve gli eventuali ritardi nella consegna ed è rispettosa dell’ambiente. Essendo uguale alla cartacea anche qui verrà inserito il Qr code che la renderà navigabile e solvibile con pochi passaggi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.gaia-spa.it ”

Restano, chiaramente, per gli utenti meno amanti o pratici della tecnologia, tutti i canali di contatto tradizionali sulle linee telefoniche: 800-223377 per assistenza e informazioni, 800-234567 per emergenza e guasti, 800-004200 per l’autolettura