Isi Barga, bufera sull’accorpamento di due classi: “8 studenti sono con disabilità”

Tagli alle classi, è polemica all’Isi di Barga dove secondo Cobas Scuola si formerà una classe di 23 alunni con 8 studenti certificati.

I Cobas Scuola della provincia di Lucca esprimono “seria preoccupazione per la grave situazione che si va profilando” nella scuola all’apertura dell’anno scolastico.

“Ad oggi infatti si prospetta l’accorpamento di due classi quarte dell’Ipseoa in un’unica classe quinta di 23 alunni, nonostante la presenza di otto alunni con certificazione legge 104, dei quali ben quattro articolo 3 comma 3, ovvero con connotazione di gravità. I Cobas Scuola ritengono questo scenario inaccettabile oltreché insostenibile da un punto di vista sia didattico che giuridico. Infatti, per garantire un’azione formativa efficace e inclusiva e, in particolare, la continuità didattica, la norma stabilisce chiaramente quali siano i criteri ai quali attenersi nella formazione delle classi. Nel caso specifico il numero di alunni non deve superare le 20 unità in presenza di più di uno studente con disabilità e il numero delle classi quinte deve essere identico a quello delle classi quarte dell’anno scolastico precedente, salvo che non si scenda sotto i 10 alunni”.

“I Cobas Scuola della provincia di Lucca appoggiano le istanze contenute nella lettera sottoscritta dal Collegio dei docenti dell’Isi di Barga durante la seduta plenaria del 5 settembre ed indirizzata all’Ufficio scolastico territoriale di Lucca, nella quale – spiegano dal sindacato – per le ragioni esplicitate, si richiede il mantenimento di due classi terminali invece che il loro accorpamento in un’unica classe”.