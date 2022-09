A Borgo a Mozzano torna il mercatino del vintage e del riuso

Torna, domenica (2 ottobre) dalle 9 alle 18, dopo la pausa dei mesi estivi, il mercatino …di mano in mano e torna nella sua sede tradizionale del centro storico di Borgo a Mozzano in via Umberto 1 e via Roma.

L’amministrazione comunale e l’associazione culturale Pinocchio 3000, promotori dell’iniziativa, intendono così proseguire e sviluppare questa esperienza, partita lo scorso inverno, che vede arrivare, sempre alla prima domenica di ogni mese, diversi espositori e molto pubblico anche da fuori zona, con benefici anche per le attività commerciali ubicate in questa parte centrale del paese, spesso esclusa dai flussi turistici attratti dal ponte del Diavolo.

Sarà possibile tornare a passeggiare tra le bancarelle, soffermandosi a osservare oggetti particolari e cose strane che riportano alla mente ricordi di un tempo passato oppure dare una seconda vita a tante considerate superate.

Anche il Museo della memoria, dedicato alla storia della Linea Gotica, rimarrà aperto per l’intera domenica con visite guidate alla scoperta dei cimeli custoditi. Borgo a Mozzano torna così ad inserirsi nel calendario dei mercatini dedicati all’antiquariato, all’artigianato, al collezionismo e al vintage con una attenzione particolare dedicata al recupero delle cose per nuovi utilizzi.