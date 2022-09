Ultimo appuntamento del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. L’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, solista Damiano Tognetti al violino venerdì (30 settembre) sarà al teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana con Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

Quattro concerti raffiguranti, ciascuno, una stagione dell’anno e scortati da altrettanti “sonetti dimostrativi” che ne illustrano in versi il contenuto sonoro. La musica ripercorre capillarmente questi testi d’impronta arcadica, sia mimandone le atmosfere meteorologiche, sia intagliandone in note situazioni e personaggi.

L’inizio è alle 21,15. I biglietti – al costo di 9,20 euro – sono disponibili sul sito ufficiale montalfonsoestate.it, su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana le prevendite si trovano alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana e a Fidelity Tours. Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria del teatro. Si recupera il concerto previsto il 21 agosto scorso alla Fortezza di Mont’Alfonso, posticipato per motivi organizzativi. Restano validi i biglietti acquistati per quella data.

L’Orchestra da camera fiorentina è una realtà consolidata della classica italiana, e non solo. Fondata nel 1981 dal Maestro Giuseppe Lanzetta, a tutt’oggi direttore stabile, vanta un’attività concertistica a livello internazionale. Nel corso delle sue stagioni fiorentine ha ospitato direttori e solisti di fama internazionale, tra cui Mario Brunello, Augusto Vismara, David Garrett, Aldo Ciccolini, Giovanni Sollima, Alessandro Carbonara, Rolando Panerai, Bruno Canino, Sergei Nakariakov, Ilya Grubert.

Damiano Tognetti si è diplomato in violino all’Istituto Musicale Boccherini di Lucca sotto la guida di Alberto Bologni. Perfezionatosi alla Scuola di Musica di Fiesole, risulta vincitore in diversi concorsi nazionali. Ha fatto parte dell’Orchestra Cherubini di Piacenza diretta da Riccardo Muti, collabora regolarmente con la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma e, come primo violino, con l’Orchestra da Camera di Venezia. Giuseppe Lanzetta vanta una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philharmoniker Chamber Orchestre, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble. Con l’Orchestra da Camera Fiorentina ha tenuto oltre mille concerti in tutto il mondo.