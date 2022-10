Ieri (29 settembre) si è svolta, a Coreglia Antelminelli, la festa per celebrare i 50 anni di sacerdozio di monsignor Alberto Michele Brugioni, nato proprio nel borgo della Media Valle del Serchio 75 anni fa.

La scelta del giorno per la celebrazione è stata fatta coincidere con la festa dei Santi Arcangeli, in particolare il patrono San Michele, che porta come secondo nome il festeggiato. Don Alberto, accolto dai coreglini con una esibizione di tamburi del gruppo Alabardieri della Vicaria di Coreglia, e, in chiesa, dal parroco Don Giuseppe Andreozzi, dal coro, dai rappresentanti delle associazioni e dall’amministrazione comunale, ha ricordato, nell’omelia, il legame con il paese di Coreglia e con la casa dei genitori dove è nato, in campagna, e che continua a frequentare ancora nei momenti di tempo libero.

Monsignor Alberto Brugioni, che risiede a Monte San Quirico come attuale parroco della Comunità della Valfreddana Sud assieme a Don Riccardo Micheli, è stato anche parroco in città: da curato a San Leonardo in Borghi è diventato poi priore a San Frediano, prima di essere chiamato parroco a Capannori. Tra gli anni 70 e 80 ha seguito il gruppo dell’Azione Cattolica Giovani e si è dedicato poi anche ad altri gruppi diocesani legati agli adulti e alle famiglie. Attualmente ricopre l’incarico di direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e di Referente per il cammino sinodale.