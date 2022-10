Halloween Celebration, è l’edizione della vera ripartenza. Pronto il programma: torna lo spettacolo pirotecnico

L’anno della vera ripartenza dopo gli eventi in formato ridotto o completamente annullati a causa della pandemia. Borgo a Mozzano si prepara a riabbracciare Halloween Celebration, una delle feste più attese in Valle (e non solo) che quest’anno giunge alla 28esima edizione.

Il programma è già pronto (e pubblicato sul sito ufficiale) con tante novità e l’atteso ritorno dello spettacolo pirotecnico. Una festa che torna alla sua normalità dopo le restrizioni della scorsa edizione legate ai contagi covid (in cui non sono mancate le polemiche).

Ad aprire la manifestazione, come ormai accade da 13 anni, sarà la Notte Nera, un horror game show che quest’anno si svolgerà a Colognora. Confermata Mysterica, ma quest’anno Villa Reale raddoppia gli eventi: la grande novità del 2022, infatti, sarà Carnival, un 31 ottobre di paura tutto da scoprire nella magica location di Marlia. Il 2022 regala anche un’altra novità: le escursioni guidate.

Il programma

La notte nera (28 ottobre)

L’appuntamento è all’antico borgo di Colognora (Pescaglia): “La notte nera è la porta di passaggio tra i giorni comuni ed il ‘non niente’. In questa notte buia, s’apre il varco d’interzona tra gli esseri delle tenebre ed i mortali. Solo per poche ore, sangue e non-vita, si sfiorano in una danza di velluto dove è possibile scorgere la forma d’ogni cosa. Per la stirpe dei Vampiri di Sarcanyra si apre una nuova era. Sventure, tradimenti e circostanze hanno costretto la Reggenza ad abbandonare il Borgo di Mezzo per rifugiarsi nell’Antico Villaggio di Colognora, luogo magico e primordiale nascosto tra la Catena Apuana e le rive dell’Auser. Una dimora segreta e protetta dai Quattro Sigilli del Tempo. Qui la Stirpe di Sarcanyra troverà nuova vita, ricomponendo il proprio legame sulla linea sanguigna di un nuovo inizio. Così tutte le Famiglie d’ogni Casato sono chiamate all’impegno di riportare in luce la Chiave del Principio, indagando e snodandosi in mille peripezie tra enigmi da risolvere e prove da sostenere, interagendo con strani esseri e creature pericolose, nel cuore dell’antico borgo di Colognora, un luogo arcaico ed altresì misterioso, unico lido di salvezza. Non vi rimane che approfondire ed iscrivervi“.

Mysterica (Villa Reale, Marlia 29 e 20 ottobre)

“Una nuova storia, un nuovo incredibile viaggio nel soprannaturale tra anime, ombre e misteri del tempo. Sul cedere di ottobre, i limiti tra le dimensioni si indeboliscono, dando modo ad ombre e presenze di ritornare ai luoghi del loro passato. Così accade in Villa Reale, solo per due notti. Quanti servono ed operano entro il perimetro del parco, conoscono bene ogni quanto e nell’assoluta segretezza, all’insaputa dei padroni, donano un modo ai mortali di viver diretti la non vita. Vi sono anime benevole ed altre pericolose, ma questo è parte del gioco ed è il debito pegno della dovuta conoscenza. Così, come ogni addio, anche questo passare, lascia una traccia ad ognuno una frase in futuro per ogni vivo domani”.

La visita nella tenuta di Villa Reale ha una durata di circa 50 minuti. Il pubblico accede in gruppi di 30 unità accompagnato nel percorso dagli inservienti della Villa. Le visite iniziano alle 19 per concludersi alle 24. È possibile prendere parte alle visite solo per prenotazione. Il costo del biglietto è di 15 euro (per ulteriori info clicca qui).

Ghost experiment (29 ottobre, dimora segreta)

“La notte: tra il 29 ed il 30 ottobre. La dimora: una antica casa della Lucchesia. Il luogo: preferiamo non indicarlo. Un’equipe di studiosi del paranormale vi effettuerà una serie di esperimenti. Vuoi essere anche tu tra i venti fortunati che potranno assistere quali collaboratori e testimoni? Spediscici il tuo curriculum e le tue motivazioni del caso. Tra il 20 e il 24 ottobre saranno effettuate le selezioni. Nella mattinata del 25 ottobre, se sarai tra i prescelti, riceverai una e-mail dalla nostra redazione che ti comunicherà la tua posizione di testimone ed un atto liberatorio di responsabilità che dovrai firmare in ogni sua parte e rispedire via email all’indirizzo indicato. Nel giro di qualche ora riceverai una nuova email che ti darà tutte le coordinate necessarie. Se sei veramente interessato e motivato non esitare e scrivi. L’edizione scorsa di Ghost experiment ha riscosso un grande successo in ordine di attenzione e visibilità. Molte sono state le richieste di ammissione. L’esperimento è stato condotto nel più assoluto anonimato ed i dati raccolti sono ancora in sede di analisi”. Per partecipare occorre inviare la richiesta di partecipazione a info@halloweencelebration.it.

Halloween Celebration Carnival (31 ottobre, Villa Reale a Marlia)

La grande novità targata Halloween Celebration 2022. “Una notte senza tempo nella magia di Villa Reale di Marlia il 31 ottobre. Vivi storia e mistero entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco, attraversando rievocazioni, animazioni, street art, bizzarre market e interactive routes. Una libera visita nella notte più buia dell’anno, un Carnival dov’è di dovere l’abito di scena. L’evento è rivolto a tutti voi alla ricerca di qualcosa di nuovo per Halloween, a tutti voi che volete vivere le tenebre di una nottata nei giardini della real villa – che per l’occasione ospiteranno aree a tema in ogni luogo. La visita al Carnival di Villa Reale sarà possibile dalle 19 fino alle 1,30 e tra un brivido e l’altro, tra una leccornia a tema e un’altra, sarà anche possibile visitare i musei con un’atmosfera insolitamente tenebrosa”.

Il costo: “20 euro sopra i 10 anni per l’ingresso al Carnival e quindi al parco in notturna, 25 euro sopra i 10 anni per la visita che include i due musei. Fino ai 10 anni l’ingresso è 10 euro per il parco e l’evento, 15 euro per visitare anche gli interni: sarete in grado di rimanere in una stanza con più di 200 bambole, di notte!? La prenotazione è obbligatoria preacquistando il biglietto speciale Halloween Celebration Carnival sul nostro sito, selezionando il calendario dedicato e l’orario in cui vorrete arrivare”.

Fiera di Lombroso (31 ottobre, Borgo a Mozzano)

“Uno strano mercato per strani mortali esteso lungo tutto il perimetro del centro storico del Borgo di Mezzo e mescolato ad anime e strani esseri che in questo calar di ottobre penetrano nei sogni e nel tempo di noi umani. Cose futili, magiche e d’altro luogo provenienti dai limiti d’ogni terra, che ormai limiti non conosce se non che il tempo cattivo. E nella coltre dei mercanti altri personaggi si aggirano a dar modo di vita a quanti vita ed oneri d’intento hanno perso. Saltimbanchi e musici viandanti, fatucchiere d’ombra ed anime senza nome, esseri d’oltrequando e sacerdoti sciamani. Sottomessi e fermi a questi giorni d’impronta ritroviamo nell’ombra ogni più impura speranza”.

Apertura del mercato fissata per le 18. Ingresso gratuito.

L’Ira di Lucifero (31 ottobre, Ponte del Diavolo)

Torna il tradizionale spettacolo pirotecnico sul fiume Serchio. Il Ponte del Diavolo, (opera maestosa del 1200) fa da cornice a quello che è sicuramente il momento di maggiore intensità emotiva della manifestazione. “Satana dagli inferi scatena la sua ira. Il fuoco divampa fra le arcate del Ponte; la porta si chiude”. Inizio dello spettacolo alle 23, ingresso gratuito.

Free Mistery Tour (28, 29, 30 e 31 ottobre)

Free Mistery Tour, “un libero itinerario di luoghi, misteri e leggende della Lucchesia; dall’arcana Garfagnana alla magica Media Valle fino alla maestosa e misteriosa città di Lucca. Una serie di luoghi da visitare entro il tempo di fine ottobre”. Clicca qui per saperne di più.

Trekking (28, 29, 30 e 31 ottobre)

Un’altra novità dell’edizione 2022, in cui ci saranno escursioni guidate nei “misteriosi luoghi di terra d’ombra in di Lucca ducato”. Clicca qui per maggiori dettagli.