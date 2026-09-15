Castelnuovo di Garfagnana|
Il Memorial Luca Terigi nel programma Sport City Day
La giornata promuove l’attività motoria come accessibile a ogni fascia della popolazione e trasforma gli impianti cittadini in centri d’aggregazione e benessere psicofisico
La quarta edizione ha una marcia in più. Il IV Memorial Luca Terigi – Incontra il tuo sportquest’anno è inserito nel programma ufficiale dello Sport City Day, la manifestazione nazionale promossa dalla Fondazione Sportcity per diffondere la cultura del movimento, la tutela della salute e la valorizzazione degli spazi pubblici dedicati all’attività fisica.
Promosso dall’associazione Il Sogno Onlus in stretta collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e patrocinato dal Panathlon Club, l’evento si svolgerà sabato 19 settembre dalle 8,45 alla cittadella dello sport Yuri Micchi di Castelnuovo di Garfagnana.
La giornata promuove un modello basato sulla prevenzione e sulla democratizzazione dello sport, rendendo l’attività motoria accessibile a ogni fascia della popolazione e trasformando gli impianti cittadini in centri d’aggregazione e benessere psicofisico. L’iniziativa trova nel patrocinio del Panathlon Club una naturale conferma della propria vocazione etica verso la promozione del fair play e dei valori educativi dello sport: grazie alla sinergia tra organizzatori ed enti locali, le società e le associazioni del territorio saranno presenti alla Cittadella con tecnici e istruttori qualificati, mettendo le strutture a disposizione della cittadinanza per prove pratiche e sessioni dimostrative di differenti discipline.
Accanto agli aspetti didattici e promozionali, la manifestazione mantiene saldo il proprio valore civile e umano, trasformando il ricordo di Luca Terigi in un momento di profonda coesione collettiva, solidarietà e riaffermazione dei valori comunitari per l’intero territorio garfagnino.