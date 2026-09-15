Il Memorial Luca Terigi nel programma Sport City Day

La quarta edizione ha una marcia in più. Il IV Memorial Luca Terigi – Incontra il tuo sport quest’anno è inserito nel programma ufficiale dello Sport City Day, la manifestazione nazionale promossa dalla Fondazione Sportcity per diffondere la cultura del movimento, la tutela della salute e la valorizzazione degli spazi pubblici dedicati all’attività fisica.

La giornata promuove un modello basato sulla prevenzione e sulla democratizzazione dello sport, rendendo l’attività motoria accessibile a ogni fascia della popolazione e trasformando gli impianti cittadini in centri d’aggregazione e benessere psicofisico. L’iniziativa trova nel patrocinio del Panathlon Club una naturale conferma della propria vocazione etica verso la promozione del fair play e dei valori educativi dello sport: grazie alla sinergia tra organizzatori ed enti locali, le società e le associazioni del territorio saranno presenti alla Cittadella con tecnici e istruttori qualificati, mettendo le strutture a disposizione della cittadinanza per prove pratiche e sessioni dimostrative di differenti discipline.