Lavori al ponte Piastrella, chiuso per una mattina

Mediavalle e Garfagnana

Sarà interdetto a veicoli e pedoni sabato 19 settembre, dalle 9 alle 12

Al ponte Piastrella servono alcuni lavori. Il ponte sul torrente Edron quindi, nel territorio comunale di Camporgiano, sarà chiuso al transito veicolare e pedonale sabato 19 settembre, dalle 9 alle 12.

La Provincia di Lucca, ente competente della struttura, ha infatti disposto la chiusura temporanea del viadotto per permettere le operazioni di rimozione parziale del cantiere, con lo smontaggio e il carico delle strutture provvisionali utilizzate durante l’intervento, tra cui i sostegni dell’arco e i ponteggi.

Il ponte era stato riaperto al transito lo scorso 30 agosto, al termine dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria realizzati dalla Provincia. L’intervento, iniziato il 4 maggio, ha previsto un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, finanziati con fondi regionali.