Inaugurato con una maratona artistica il Teatro Officine Ripartenze a Villetta di San Romano

Musica, teatro, magia, comicità e performance si sono alternati per quasi dieci ore sul palco del Teatro Officine Ripartenze alla stazione di Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana, che ieri (19 settembre) ha aperto ufficialmente le proprie porte al pubblico con una grande maratona artistica.

La giornata ha preso il via alle 14,30 con l’inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali del sindaco Raffaella Mariani e i suoi ospiti: sindaci, autorità militari e religiose, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci ed il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, accompagnati dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Sillicagnana.

“Gli spazi rigenerati della stazione e del deposito ferroviari, grazie ai progetti Pnrr Borghi e Green Community, saranno destinati prioritariamente alla creatività e allo studio dei giovani del territorio della Garfagnana”, ha dichiarato Mariani. “Questa è la politica che serve – ha ribadito Dika – Prendere un luogo che rischiava di essere abbandonato e trasformarlo in uno spazio per i giovani, la cultura e la comunità. È il risultato di una sindaca, Raffaella Mariani, che ha avuto visione e concretezza e di risorse pubbliche che diventano opportunità vere. La sfida della Toscana è questa: far vivere i nostri paesi, non limitarsi a raccontarne lo spopolamento”.

Il programma della giornata, senza soluzione di continuità fino a mezzanotte, ha consentito di dare spazio soprattutto alle numerose realtà artistiche e formative del territorio, accanto a professionisti dello spettacolo. Tra le prime anticipazioni del programma, la musica è stata protagonista con il Piccolo Coro Chiacchiere Sonore, il laboratorio musicale Walter Ulivi in versione street band, il duo formato da Gemma Adorni e Michela Spizzichino al sax e pianoforte, l’Isi Band, la Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana e la Scuola civica Rizzardi di Barga. Ampio spazio anche al teatro e alla performance: Il Circo e la Luna Aps ha portato sul palco un laboratorio di improvvisazione teatrale, la compagnia Scuro Sperimentale ha proposto un reading, mentre la Compagnia dell’Aschera è stata protagonista nella parte serale. Applaudite anche la performance di Alex Santi, con il suo monologo teatrale 72 Ore, insieme a quella della batterista Desirée Bechelli. La magia è entrata, invece, in scena con due prestigiatori, Mago Eddy e Matthew X, mentre Emanuele Marcucci ha portato sul palco la stand-up comedy. A chiudere la lunga giornata, in tarda serata, il dj set di Gko.

L’inaugurazione non è stata soltanto l’apertura di un teatro, ma una vera festa collettiva del territorio: una giornata nella quale generazioni, linguaggi artistici e realtà diverse hanno potuto incontrarsi all’interno del nuovo spazio culturale nato dal percorso di rigenerazione della stazione di Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana.