Contatori smart in Garfagnana e Mediavalle, la sostituzione è iniziata

Nel caso in cui il contatore sia collocato all’esterno dell’abitazione e sia quindi facilmente accessibile agli operatori, non sarà necessaria la presenza dell’utente durante l’intervento

Parte una nuova fase per la campagna di sostituzione massiva dei contatori con i nuovi smart meter avviata da Gaia sul territorio gestito. Dopo le sostituzioni sulla costa apuo-versiliese, da lunedì 14 settembre sono iniziate le sostituzioni in Garfagnana e Mediavalle, partendo dal Comune di Borgo a Mozzano. Le attività proseguiranno successivamente nei Comuni di Barga, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Molazzana, Castelnuovo di Garfagnana, Pieve Fosciana e Castiglione di Garfagnana.

Gli utenti interessati saranno informati direttamente dalla ditta incaricata tramite Sms o contatto telefonico. Inoltre, nelle vie interessate dalle attività saranno affissi appositi volantini con le informazioni relative alle modalità e ai tempi di intervento. La sostituzione del contatore è completamente gratuita per l’utente. Nel caso in cui il contatore sia collocato all’esterno dell’abitazione e sia quindi facilmente accessibile agli operatori, non sarà necessaria la presenza dell’utente durante l’intervento.

Il presidente di Gaia Vincenzo Colle ha dichiarato: “L’obiettivo è dotare progressivamente il territorio di sistemi di misurazione più moderni, in grado di fornire al Gestore informazioni sempre più precise e tempestive. La tecnologia consentirà di acquisire informazioni utili sul funzionamento della rete e sui parametri di erogazione, mettendo a disposizione di Gaia dati importanti per il monitoraggio e per una più efficace individuazione di eventuali anomalie. Per gli utenti la possibilità di disporre di dati di consumo più puntuali rappresenterà anche uno strumento per conoscere meglio le proprie abitudini e favorire un utilizzo più consapevole e razionale della risorsa idrica”.