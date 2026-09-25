Garfagnana sempre più spopolata ma reggono agricoltura, turismo e manifattura

Presentato il rapporto promosso da Camera di Commercio e Isr: a dura prova il commercio e il settore edilizio

L’inverno demografico e la flessione del tessuto commerciale continuano a mettere a dura prova le aree interne, ma la Garfagnana risponde puntando su un’agricoltura sempre più sostenibile, sulla manifattura e sull’attrazione dei flussi turistici internazionali. È la fotografia scattata dal Rapporto Garfagnana 2026, promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto studi e ricerche (Isr), presentato questa mattina al teatrino comunale di Piazza al Serchio alla presenza delle autorità locali, degli operatori economici e del mondo associativo.

I dati emersi evidenziano le sfide del territorio. La popolazione residente, scesa a 25.656 abitanti a fine 2025, registra un calo del 9,8% nel decennio, il dato più accentuato tra le aree interne di competenza della Camera. Se il progressivo invecchiamento della popolazione – con un indice di vecchiaia salito a 356 ultra sessantaquattrenni ogni 100 giovani under 15 – riflette la flessione demografica e la contrazione delle iscrizioni scolastiche (-21,1% nelle primarie), il nodo del pendolarismo in uscita riguarda invece direttamente il mercato del lavoro. Sono infatti circa 3500 i lavoratori che ogni giorno si spostano fuori dalla vallata, a dimostrazione di una richiesta di opportunità professionali qualificate che il bacino locale stenta ancora ad assorbire completamente.

A fronte di un sistema imprenditoriale in contrazione (2.204 imprese attive, -9,3% sul 2019) che penalizza soprattutto edilizia e commercio di vicinato, la Garfagnana conferma però una solida vocazione manifatturiera. Il settore industriale impiega il 27% degli addetti e si distingue per una produttività elevata (quasi 85mila euro per addetto) e per un valore aggiunto trattenuto sui ricavi pari al 29%, superiore alla media provinciale. In decisa evoluzione appare anche l’agricoltura, dove l’aumento delle aziende strutturate si sposa con una netta conversione all’ecologico: le imprese biologiche sono cresciute del 59%, coprendo il 13% della superficie agricola utilizzata.

“Le aree interne racchiudono un patrimonio di competenze e identità che dobbiamo salvaguardare con azioni concrete e mirate – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini – Lo studio mostra una realtà con criticità strutturali ma viva, capace di rinnovarsi nell’agricoltura biologica e di mantenere un’industria competitiva. Come Camera di Commercio lavoriamo fianco a fianco con le imprese per sostenere l’innovazione e qualificare ulteriormente l’offerta turistica: la nostra priorità è accompagnare le strutture ricettive e le filiere locali verso un costante salto di qualità, capaci di generare maggiore valore, lavoro qualificato e benessere per chi vive e opera sul territorio.”

Sul fronte dell’attrattività, il 2025 ha fatto segnare il record delle presenze turistiche, superando quota 140mila (+12%) grazie al balzo dei visitatori stranieri (+27%). Questo dinamismo si riflette anche nel mercato immobiliare, che registra un aumento dell’81% nelle compravendite residenziali rispetto al 2019. Restano tuttavia da sciogliere i nodi della forte stagionalità del comparto ricettivo, dei livelli salariali medi del settore e del completamento delle infrastrutture digitali e il mantenimento di quelle finanziarie.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, della presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani e del presidente camerale Valter Tamburini. A seguire, dopo l’illustrazione dettagliata dell’analisi economica curata dal Coordinatore dell’Isr Alberto Susini e dalla ricercatrice Federica Tarabella, i lavori sono proseguiti con la tavola rotonda Creare valore in Garfagnana: filiere, agricoltura e nuove opportunità di crescita, moderata dal giornalista Andrea Cosimini, che ha visto il confronto tra la presidente del Gal Montagnappennino Marina Lauri, l’esperto Ivo Poli e gli imprenditori locali Roberto Giannarelli e Paolo Magazzini.

“I dati del Rapporto confermano una tendenza demografica che non possiamo ignorare, ma mostrano anche una Garfagnana estremamente resiliente – dichiara il sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari – Ospitare questa presentazione nel nostro Comune sottolinea la centralità delle aree interne e il ruolo di Piazza al Serchio come snodo di servizi per l’alta valle. Per contrastare lo spopolamento e trattenere i nostri giovani e i pendolari, dobbiamo continuare a investire sulla qualità della vita, potenziando le infrastrutture digitali e mantenendo i servizi essenziali. La tenuta delle attività locali e il boom del turismo estero dimostrano che il nostro territorio è in grado di attrarre investimenti e generare nuovo benessere”.