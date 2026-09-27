bagni di lucca|
“Un polo formativo per creare occasioni di crescita, confronto e di scambio”: nuova aula per Solidarietà e Sviluppo
Punta a diventare uno spazio di apprendimento, di aggregazione e di svago finalizzato ad una maggiore integrazione con la comunità locale
Punta a diventare uno spazio di apprendimento, di aggregazione e di svago finalizzato ad una maggiore integrazione con la comunità locale. È stata inaugurata l’aula formativa della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a Ponte a Serraglio nel Comune di Bagni di Lucca.
L’aula è confortevole, climatizzata e insonorizzata, dotata di una lavagna touch screen e dei regolari servizi igienici ed è stata intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli di legalità e giustizia. Qui gli adulti e i bambini, ospiti dei Centri Accoglienza Straordinaria e del progetto Sistema Accoglienza e Integrazione potranno imparare l’italiano a lezione con l’insegnante della Cooperativa Giulia Foli. A fare i saluti il presidente della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli che ha condiviso con i suoi collaboratori, la vicepresidente Monica Mattei e tutti gli operatori, gli amici, i volontari e gli ospiti, la soddisfazione di questa giornata: “Quello che inauguriamo è uno spazio riqualificato – ha esordito – che servirà alla nostra Cooperativa, ma che vorremmo mettere a disposizione anche delle Associazioni Locali e della cittadinanza. Un polo formativo che possa contribuire a creare occasioni di crescita, confronto e di scambio”.
All’inaugurazione ha preso parte un’ampia rappresentanza dell’amministrazione comunale. Presenti il sindaco del Comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il vice Sebastiano Pacini, gli assessori Priscilla Valentino, Maria Barsellotti ed Eva Moschini. “Crediamo nell’accoglienza e nei valori costituzionali – ha dichiarato il Primo Cittadino – e vogliamo complimentarci con la Cooperativa per l’importante lavoro di integrazione fatto sul nostro territorio che sta portando a risultati concreti e visibili. Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio che dimostra sempre sensibilità verso i nostri territori”.
Parole riprese anche dall’assessore Valentino che ha sottolineato il valore di questa nuova aula per la Cooperativa e il suo potenziale anche per la comunità locale: “Uno spazio che potrà avere molteplici utilizzi – ha affermato – e che contribuisce a dare nuova luce alle vetrine di Ponte a Serraglio lanciando un ulteriore segnale di rilancio. Credo che da questa nuova aula possano nascere progetti capaci di integrare sempre di più gli ospiti della Cooperativa nel tessuto sociale e nel mondo lavorativo della società che li accoglie”. Presente anche Giovanni Alberigi, amico della Cooperativa, da sempre molto attento ai temi del lavoro e dell’inclusione: “Credo che i ragazzi qua ospitati possano rappresentare una risorsa per il mercato del lavoro – ha concluso – se guidati e debitamente formati, in quanto hanno capacità e competenze che chiedono di essere incanalate in un percorso professionale utile per la loro crescita e per lo sviluppo del nostro Paese”. La mattinata si è conclusa con un piccolo rinfresco gentilmente offerto dalla Cooperativa Sosvi.