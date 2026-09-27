“Un polo formativo per creare occasioni di crescita, confronto e di scambio”: nuova aula per Solidarietà e Sviluppo

Punta a diventare uno spazio di apprendimento, di aggregazione e di svago finalizzato ad una maggiore integrazione con la comunità locale. È stata inaugurata l’aula formativa della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a Ponte a Serraglio nel Comune di Bagni di Lucca.

L’aula è confortevole, climatizzata e insonorizzata, dotata di una lavagna touch screen e dei regolari servizi igienici ed è stata intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli di legalità e giustizia. Qui gli adulti e i bambini, ospiti dei Centri Accoglienza Straordinaria e del progetto Sistema Accoglienza e Integrazione potranno imparare l’italiano a lezione con l’insegnante della Cooperativa Giulia Foli. A fare i saluti il presidente della Cooperativa Sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli che ha condiviso con i suoi collaboratori, la vicepresidente Monica Mattei e tutti gli operatori, gli amici, i volontari e gli ospiti, la soddisfazione di questa giornata: “Quello che inauguriamo è uno spazio riqualificato – ha esordito – che servirà alla nostra Cooperativa, ma che vorremmo mettere a disposizione anche delle Associazioni Locali e della cittadinanza. Un polo formativo che possa contribuire a creare occasioni di crescita, confronto e di scambio”.

All’inaugurazione ha preso parte un’ampia rappresentanza dell’amministrazione comunale. Presenti il sindaco del Comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il vice Sebastiano Pacini, gli assessori Priscilla Valentino, Maria Barsellotti ed Eva Moschini. “Crediamo nell’accoglienza e nei valori costituzionali – ha dichiarato il Primo Cittadino – e vogliamo complimentarci con la Cooperativa per l’importante lavoro di integrazione fatto sul nostro territorio che sta portando a risultati concreti e visibili. Grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio che dimostra sempre sensibilità verso i nostri territori”.