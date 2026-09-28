Pescaglia protagonista alle celebrazioni per gli 80 anni del voto alle donne

La presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Simi ha partecipato a Firenze alla serata ‘Senza Rossetto’ e ha contribuito alla stesura del Manifesto delle amministratrici toscane promosso da Anci Toscana.

Dopo aver rappresentato il comune di Pescaglia nel percorso di scrittura del Manifesto delle amministratrici toscane, Elisabetta Simi, presidente del Consiglio comunale e consigliera delegata alle Pari opportunità, ha partecipato giovedì 24 settembre a Senza Rossetto, la grande serata evento del Mandela Forum di Firenze dedicata agli 80 anni del primo voto delle donne in Italia.

Elisabetta Simi

Il contributo di Pescaglia al Manifesto è stato riconosciuto a livello regionale. Il Comune è uno dei tre della provincia di Lucca ad aver partecipato attivamente alla stesura del documento promosso da Anci Toscana, che Simi ha sottoscritto per l’amministrazione il 4 giugno. Il Manifesto della Rete delle Amministratrici della Toscana ha l’obiettivo di creare una rete stabile di confronto, collaborazione e sostegno reciproco tra le donne impegnate nelle istituzioni locali. È stato presentato a Palazzo Medici Riccardi durante l’incontro C’era una svolta… 80 anni di cittadinanza politica delle donne.

Il percorso è proseguito al Mandela Forum. La serata, a ingresso gratuito, è stata promossa dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Fondazione Sistema Toscana, Savà Produzioni Creative e Associazione Nelson Mandela Forum, con un cast di eccezione tra musica e parole. Alla conduzione Serena Rossi, con ospiti come Cristiana Capotondi, Concita De Gregorio, Drusilla Foer e Francesca Michielin. L’evento ha riunito oltre 7.500 persone. Il titolo richiama l’invito rivolto alle elettrici del 1946 a non lasciare tracce di rossetto sulle schede, per non renderle nulle, ed è diventato il filo conduttore di una narrazione sul valore della libertà e del diritto di scelta.

“Partecipare a Senza Rossetto è stato per me un grande onore e un’emozione profonda – ha dichiarato Elisabetta Simi -. Quel gesto semplice e coraggioso, compiuto da milioni di donne nel 1946, è alla base di tutto ciò che oggi possiamo fare come amministratrici. Dopo aver contribuito alla stesura del Manifesto delle amministratrici toscane, sento ancora più forte la responsabilità di raccogliere quel testimone: fare rete, sostenerci a vicenda e aprire strade a chi verrà dopo di noi. La parità non è un traguardo raggiunto una volta per sempre, ma un impegno quotidiano, che le istituzioni più vicine ai cittadini, come i Comuni, devono continuare a onorare. Ringrazio il sindaco Andrea Bonfanti e l’amministrazione per la costante attenzione al tema delle pari opportunità”.