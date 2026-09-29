Regione, ok allo schema d’accordo per la messa in sicurezza della viabilità a Colletto

“Si tratta di un contributo straordinario di 269mila euro al Comune, per la messa in sicurezza della viabilità nella località Colletto a causa dello smottamento che ha interessato l’area durante le ingenti piogge del 29 ottobre– dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani –. Abbiamo voluto procedere con questo intervento, collegato alla seconda variazione di bilancio di previsione 2026-2028, nel segno dell’attenzione per la bellissima area collinare sovrastata dal gruppo della Pania. Il finanziamento è pari a 269mila euro, di cui 215mila sull’annualità 2026 e 54mila sull’annualità 2027”.