Borgo a Mozzano|
Mediavalle e Garfagnana/
Chiusa per lavori la via Vecchia di Oneta a Furicaia
3 ottobre 2026 | 13:31
Dalle 7 di lunedì 5 ottobre e fino al termine dei lavori
Continua a franare il terreno intorno alla strada per Furicaia. Così, per consentire agli operai comunali di intervenire per evitare di peggiorare il movimento franoso nel comune di comune di Borgo a Mozzano, la via vecchia di Oneta dovrà essere chiusa da lunedì 5 ottobre.
Dalle 7 di lunedì 5 ottobre quindi e fino al termine dei lavori la strada comunale Borgo a Mozzano Oneta, la via Vecchia di Oneta sarà chiusa al traffico per consentire i necessari interventi di regimazione delle acque meteoriche.
La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi.