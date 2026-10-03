Chiusa per lavori la via Vecchia di Oneta a Furicaia

Dalle 7 di lunedì 5 ottobre quindi e fino al termine dei lavori la strada comunale Borgo a Mozzano Oneta, la via Vecchia di Oneta sarà chiusa al traffico per consentire i necessari interventi di regimazione delle acque meteoriche.

La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi.