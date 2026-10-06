Ancora disservizi sulla Lucca – Aulla, i sindaci chiedono spiegazioni a Trenitalia

A denunciarlo i tanti pendolari – studenti, lavoratori, cittadini, famiglie – che, ogni giorno, prendono il treno per spostarsi. A raccogliere le diverse segnalazioni sono gli stessi sindaci della Garfagnana che ora si appellano, con decisione, a Trenitalia affinché fornisca precise e tempestive spiegazioni circa i disagi causati agli utenti.

“Continuano ad arrivarci lamentele per ritardi e soppressioni di corse – denunciano i primi cittadini – che comportano grossi problemi soprattutto per chi proviene o si dirige in Alta Garfagnana . Proprio le realtà più decentrate sono quelle che si trovano a dover subire i disservizi”.

I sindaci si sono, quindi, rivolti all’assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni per sollecitare Trenitalia a fornire giustificazioni di questi disagi: “Questa situazione non è più sopportabile – terminano i primi cittadini della Garfagnana -. Abbiamo apprezzato gli importanti investimenti per potenziare e rendere più efficiente la tratta, ma ora vogliamo che venga garantita la piena efficienza del servizio”.