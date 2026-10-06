L'iniziativa|
Dieci anni di accoglienza raccontati attraverso le testimonianze di chi ne ha beneficiato
Appuntamento all’Eremo di Calomini per il decennale del progetto SAI gestito a Fabbriche di Vergemoli dalla cooperativa sociale Odissea
Dieci anni di accoglienza raccontati attraverso i volti, le parole e le immagini di chi li ha vissuti. È questo il filo conduttore di SAI che ogni storia conta, l’iniziativa promossa dal Comune di Fabbriche di Vergemoli per celebrare il decennale del progetto SAI, gestito dalla Cooperativa sociale Odissea.
L’appuntamento è fissato per sabato (10 ottobre) alle 10 all’Eremo di Calomini, dove si terrà una mattinata dedicata alla storia e alle esperienze maturate in dieci anni di attività. Ad aprire l’iniziativa sarà la conferenza stampa con il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini e il presidente della Cooperativa sociale Odissea Valerio Bonetti. A seguire, saranno gli stessi protagonisti del progetto a prendere la parola, attraverso le testimonianze di beneficiari, ex beneficiari e operatori del SAI.
Storie personali, percorsi di vita e ricordi contribuiranno così a restituire un racconto concreto di dieci anni di accoglienza, mettendo al centro le persone che hanno attraversato e contribuito a costruire questo percorso. La seconda parte della mattinata sarà dedicata all’inaugurazione del percorso fotografico allestito presso l’Antica Trattoria dell’Eremita. Una raccolta di fotografie e installazioni, realizzata con il contributo di operatori e beneficiari, ripercorrerà attraverso le immagini esperienze, incontri e momenti significativi di questi dieci anni. Un racconto per immagini che resterà aperto e liberamente visitabile per tutto il fine settimana, offrendo alla comunità e ai visitatori la possibilità di conoscere più da vicino la storia e il percorso del progetto. Il decennale rappresenta così anche un momento per fare il punto su un’esperienza che, nel corso degli anni, ha intrecciato accoglienza, territorio e relazioni, coinvolgendo persone e comunità e costruendo legami che vanno oltre il progetto stesso.
Il titolo scelto per l’iniziativa racchiude il messaggio della giornata: SAI che ogni storia conta. Perché dietro ogni percorso di accoglienza c’è una persona, con la propria storia, il proprio passato e il proprio futuro. Ed è proprio dalle storie delle persone che, dieci anni dopo, riparte il racconto di questa esperienza.