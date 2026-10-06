Dieci anni di accoglienza raccontati attraverso le testimonianze di chi ne ha beneficiato

L’appuntamento è fissato per sabato (10 ottobre) alle 10 all’ Eremo di Calomini, dove si terrà una mattinata dedicata alla storia e alle esperienze maturate in dieci anni di attività. Ad aprire l’iniziativa sarà la conferenza stampa con il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini e il presidente della Cooperativa sociale Odissea Valerio Bonetti. A seguire, saranno gli stessi protagonisti del progetto a prendere la parola, attraverso le testimonianze di beneficiari, ex beneficiari e operatori del SAI.

Storie personali, percorsi di vita e ricordi contribuiranno così a restituire un racconto concreto di dieci anni di accoglienza, mettendo al centro le persone che hanno attraversato e contribuito a costruire questo percorso. La seconda parte della mattinata sarà dedicata all’inaugurazione del percorso fotografico allestito presso l’Antica Trattoria dell’Eremita. Una raccolta di fotografie e installazioni, realizzata con il contributo di operatori e beneficiari, ripercorrerà attraverso le immagini esperienze, incontri e momenti significativi di questi dieci anni. Un racconto per immagini che resterà aperto e liberamente visitabile per tutto il fine settimana, offrendo alla comunità e ai visitatori la possibilità di conoscere più da vicino la storia e il percorso del progetto. Il decennale rappresenta così anche un momento per fare il punto su un’esperienza che, nel corso degli anni, ha intrecciato accoglienza, territorio e relazioni, coinvolgendo persone e comunità e costruendo legami che vanno oltre il progetto stesso.