Il turismo come motore di sviluppo nelle aree interne: se ne parla giovedì

Il pomeriggio offrirà l’occasione per approfondire prospettive e strumenti per uno sviluppo turistico capace di valorizzare il territorio, attraverso un programma che alternerà momenti istituzionali, approfondimenti e attività di confronto. Ad aprire il Forum saranno i saluti istituzionali, poi ci sarà la lectio magistralis “Turismo delle radici fra sviluppo e sostenibilità”, affidata alla professoressa Sonia Ferrari dell’Università della Calabria. Alle 16 sarà il momento di “Parco nel mondo”, a cura dell’Unione Comuni Garfagnana, mentre alle 16.30prenderanno il via i tavoli di lavoro dedicati ai pacchetti turistici Cets, pensati come spazio operativo per condividere idee, esperienze e proposte.