Sillano Giuncugnano|
Il turismo come motore di sviluppo nelle aree interne: se ne parla giovedì
La giornata alternerà momenti istituzionali, approfondimenti e attività di confronto
Dalle 15 di giovedì 15 ottobre, la palestra di Magliano a Sillano Giuncugnano ospiterà il Forum Cets 2026, appuntamento dedicato al confronto sul futuro del turismo nel territorio e sul rapporto tra sostenibilità, sviluppo e comunità locali.
Il pomeriggio offrirà l’occasione per approfondire prospettive e strumenti per uno sviluppo turistico capace di valorizzare il territorio, attraverso un programma che alternerà momenti istituzionali, approfondimenti e attività di confronto. Ad aprire il Forum saranno i saluti istituzionali, poi ci sarà la lectio magistralis “Turismo delle radici fra sviluppo e sostenibilità”, affidata alla professoressa Sonia Ferrari dell’Università della Calabria. Alle 16 sarà il momento di “Parco nel mondo”, a cura dell’Unione Comuni Garfagnana, mentre alle 16.30prenderanno il via i tavoli di lavoro dedicati ai pacchetti turistici Cets, pensati come spazio operativo per condividere idee, esperienze e proposte.
La giornata si concluderà alle 17,30 con la consegna degli attestati della Fase 2 Cets, seguita da un buffet conviviale. Il Forum rappresenta un momento di lavoro e di riflessione sul ruolo che il turismo può avere nello sviluppo delle aree interne, mettendo in relazione sostenibilità, valorizzazione del territorio e coinvolgimento delle comunità. Un percorso che guarda anche al turismo delle radici e alla costruzione di nuove proposte turistiche attraverso gli strumenti e le opportunità offerte dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile.
La partecipazione è aperta previa registrazione.