Bagni di Lucca|
Raccolta di funghi e tartufi, le novità per i comuni montani
Riguardano quantità e pagamenti
Ci sono importanti novità per chi è appassionato di ricerca di funghi e tartufi. Ad informarne i cittadini di Bagni di Lucca è il consigliere all’Agricoltura Silvano Salotti che, in supporto della Regione Toscana, diffonde le ultime notizie riguardanti i comportamenti corretti per la raccolta di funghi e di tartufi.
Per quanto concerne i funghi, tutti i residenti nei Comuni montani (e Bagni di Lucca ricade interamente in questa fattispecie) è possibile raccoglierne fino a 10 chilogrammi al giorno nel proprio perimetro comunale e non solo tre come normalmente consentito.
Per la raccolta dei tartufi, invece, la Regione ha attivato – dal 7 ottobre 2026 – una nuova modalità per il rinnovo tesserini e per il pagamento: non più mediante bollettino postale, ma tramite la piattaforma IRIS/Pago PA. “L’Ufficio Ambiente del Comune – riporta il Consigliere Salotti – è comunque a disposizione di tutti per eventuali approfondimenti in merito.