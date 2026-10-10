Raccolta di funghi e tartufi, le novità per i comuni montani

Ci sono importanti novità per chi è appassionato di ricerca di funghi e tartufi. Ad informarne i cittadini di Bagni di Lucca è il consigliere all’Agricoltura Silvano Salotti che, in supporto della Regione Toscana, diffonde le ultime notizie riguardanti i comportamenti corretti per la raccolta di funghi e di tartufi.

Per quanto concerne i funghi, tutti i residenti nei Comuni montani (e Bagni di Lucca ricade interamente in questa fattispecie) è possibile raccoglierne fino a 10 chilogrammi al giorno nel proprio perimetro comunale e non solo tre come normalmente consentito.