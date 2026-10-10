Sai che ogni storia conta, 10 anni di accoglienza raccontati all’Eremo di Calomini

Dieci anni di accoglienza, incontri e percorsi di vita raccontati attraverso i volti e le testimonianze di chi li ha vissuti. Per festeggiarli, l’Eremo di Calomini ha ospitato il decennale del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Fabbriche di Vergemoli, gestito dalla Cooperativa Sociale Odissea.

L’iniziativa “Sai che ogni storia conta” si è aperta con gli interventi del sindaco Michele Giannini e del presidente della Cooperativa Sociale Odissea, Valerio Bonetti, seguiti dalle testimonianze di beneficiari, ex beneficiari e operatori, che hanno raccontato esperienze e momenti significativi di questi dieci anni. “Raggiungere dieci anni di accoglienza in un territorio così piccolo, senza particolari problematiche o disagi, è sicuramente un successo – ha detto il sindaco -. Un risultato reso possibile dall’accoglienza della popolazione, dalla serietà della cooperativa e dall’attenzione dell’amministrazione nell’ascoltare le esigenze di tutti.

Mi sono emozionato ascoltando la testimonianza di una donna adulta che nel proprio Paese non aveva mai avuto la possibilità di andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. Oggi parla italiano e sa scrivere il proprio nome: è un esempio concreto di quanto possano essere importanti progetti di accoglienza ben realizzati. Molti rifugiati, inoltre, hanno trovato lavoro sul territorio, contribuendo a creare una sinergia positiva per tutta la comunità. Sono dieci anni impegnativi, ma ricchi di risultati”.