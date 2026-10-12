“Affrontare progetti e sfide con maggiore efficacia”: riorganizzate le deleghe

La sindaco: “Il nostro obiettivo resta quello di continuare a lavorare come una squadra compatta e coesa per il bene di Barga e delle sue comunità”

Sono state riorganizzate le deleghe per creare nuovi assetti istituzionali nell’amministrazione comunale di Barga. “La ridefinizione delle deleghe – spiega la sindaco Caterina Campani – è stata pensata per rendere ancora più efficace e coordinata l’azione amministrativa, valorizzando competenze ed esperienze maturate dai componenti della maggioranza e garantendo una presenza sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.

Campani si è tenuta lavori pubblici, sicurezza del territorio, rapporti istituzionali e con le comunità estere, il vicesindaco Lorenzo Tonini ha manutenzioni, patrimonio, protezione civile, scuola e servizi per la prima infanzia, l’assessora esterno Beatrice Balducci il bilancio, personale, tributi e politiche della montagna.

All’assessore Maresa Andreotti vanno sanità, politiche sociali, inclusione sociale, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, politiche per la casa, rapporti con il volontariato e valorizzazione del centro storico di Barga. Sviluppo e realizzazione di eventi, manifestazioni popolari, valorizzazione delle tradizioni locali e ai rapporti con le associazioni del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative ricreative e di promozione territoriale in Barga capoluogo.

L’assessore esterno Marco Bonini ha urbanistica, attività produttive, sviluppo economico e Polizia Municipale, il consigliere Alessio Barsotti lo sport, il capogruppo di maggioranza Gaetanina Napolitano le pari opportunità, la consigliera Alice Mariani Cultura, Turismo e politiche giovanili e il consigliere Filippo Lunardi l’Ambiente.